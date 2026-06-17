İnşaat üretim endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 2,1 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre endeks, nisanda yıllık bazda yüzde 2,1 artış kaydetti.
İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektörü endeksi aynı kalırken, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 12,3 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 2,7 arttı.
İnşaat üretim endeksi, nisanda aylık bazda da yüzde 0,7 artış gösterdi.
Bina inşaatı sektörü endeksi aylık yüzde 0,9, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,4 artarken, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,5 azaldı.
Son Dakika › Ekonomi › Nisanda İnşaat Üretim Endeksi Yüzde 2,1 Arttı - Son Dakika
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