Nisan ayı zam şampiyonu belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Nisan ayı zam şampiyonu belli oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisanda tüketici fiyatları bazında en fazla fiyat artışı kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığında gerçekleşti. En fazla fiyat düşüşü ise sebze ürünlerinde görüldü.

03.05.2024 10:33
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TÜİK nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyatı endeksindeki (TÜFE) artış 2024 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,80 oldu.

EN FAZLA ARTIŞ KARA YOLU TAŞIMACILIĞINDA

Tüketici fiyatları bazında nisanda en fazla fiyat artışı yüzde 34,24 ile "kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı"nda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,28 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) ile ilgili ürünlerde görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını yüzde 17,69 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı, yüzde 13,57 ile kümes hayvanları eti izledi.

Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 13,12 ile taze meyveler, yüzde 10,53 ile sigaralar ve yüzde 9,28 ile kuzu eti yer aldı.

EN FAZLA DÜŞÜŞ SEBZE ÜRÜNLERİNDE

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,28 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) ile ilgili ürünlerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 6,48 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 1,17 ile margarin, yüzde 0,43 ile makarna çeşitleri takip etti.


Nisan ayı zam şampiyonu belli oldu
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Nisan ayı zam şampiyonu belli oldu - Son Dakika

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