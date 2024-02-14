Nişantaşı'nda 'Eski Sevgili Pazarı' açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Nişantaşı'nda 'Eski Sevgili Pazarı' açıldı

Nişantaşı\'nda \'Eski Sevgili Pazarı\' açıldı

Geçmiş ilişkilerden kalan ürünlerin satıldığı 'Eski Sevgili Pazarı', İstanbul Nişantaşı'nda açıldı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ilgi gören pazarda, eski sevgililere ait çeşitli eşyalar satışa çıkarıldı. Pazarın amacı sürdürebilirlik ve insanları tüketim çılgınlığından uzaklaştırmak.

14.02.2024 17:11
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Geçmiş ilişkilerden kalan ürünler Nişantaşı'nda kurulan 'Eski Sevgili Pazarı'nda satışa çıkarıldı. Bardaktan bavula ayakkabıdan kıyafetlere kadar eski sevgiliye ait çeşitli eşyalar 14 Şubat'ta alıcılarını bekledi.

İstanbul Nişantaşı'nda 'Eski Sevgili Pazarı' açıldı. Geçmiş ilişkilerden kalan ürünlerin satıldığı pazar, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ilgi gördü. İlginç konseptlerle hazırlanan pazarda, ürünlerin üzerindeki notlar gülümsetti.

"İnsanlar buraya ihtiyaçlarını karşılamak için buraya geliyorlar"

'Eski Sevgili Pazarı' hakkında bilgi veren stant görevlisi Gamze Atakul, "Bu etkinlik eski sevgililerden kalan ürünlerin satıldığı bir etkinlik. Etkinliği geçtiğimiz yıllara göre ilgi çok fazla. Ürünlerin birçoğu arkadaşlarımızın bize bıraktığı, hem de bizim biriktirip buraya getirdiği ürünler. İnsanlar buraya ihtiyaçlarını karşılamak için buraya geliyorlar. Özellikle ürünlerin üzerindeki notları görmek için bile gelen oluyor. Kendi ürününe denk gelen bir arkadaşımız olmadı daha. Ama olursa yardımcı oluruz" şeklinde konuştu.

"Amacımız sürdürebilirlik"

Pazarın amacının sürdürebilirlik olduğunu vurgulayan Atakul, "İnsanların tüketim çılgınlığından soyutlanıp ve daha önce giyilmiş ürünlere yönelmelerini amaçlıyoruz. Bu etkinlik birkaç yıldır devam ediyor. İlgi çok fazla olduğu için farklı konseptlerle devamının geleceğini düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Nişantaşı'nda 'Eski Sevgili Pazarı' açıldı - Son Dakika

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