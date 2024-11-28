Noel Öncesi Tüketici Güveni Düşük - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Noel Öncesi Tüketici Güveni Düşük

İngiltere'de beklentiler kötüleşiyor; tüketiciler Noel harcamaları konusunda endişeli.

28.11.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de Noel harcamaları öncesi tüketici güveni zayıf kalmaya devam ediyor.

İngiliz Perakendeciler Birliğinin (BRC) tüketici güvenine ilişkin kasım araştırmasına göre, tüketicilerin gelecek 3 aylık döneme yönelik beklentileri kötüleşti.

Ekimde ülkede açıklanan Sonbahar Bütçesi'nden önce de hakim olan tüketici endişeleri, Noel öncesi artmaya devam ediyor.

Bu kapsamda tüketicilerin gelecek 3 ay için ekonomiye yönelik beklentileri ekimde eksi 17 iken, kasımda eksi 19 oldu.

BRC Üst Yöneticisi Helen Dickinson, tüketici güvenindeki zayıflamaya ilişkin, Sonbahar Bütçesi sonrasında tüketici güveninde çok az değişiklik olduğunu belirtti.

Birçok kişinin Noel öncesinde ekonomi konusunda endişeli olduğunu kaydeden Dickinson, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların kişisel finansal durumları hakkındaki beklentilerinde çok hafif bir iyileşme olsa da bu daha geniş ekonomiye yönelik beklentilerdeki düşüşle dengelendi. Kişisel perakende harcamaları pozitif kaldı ve hafifçe arttı, bu da tüketicilerin Noel sezonu için hazırlanması beklendiği için normal. Bu kapsamda, gıda dışı harcama beklentileri düşük kalmaya devam ediyor. Ancak restoranda yeme beklentileri, tüm kategoriler içinde en çok iyileşen kategori oldu. Çünkü insanlar arkadaşları ve akrabalarıyla Noel buluşmalarına hazırlanıyor."

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Noel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Noel Öncesi Tüketici Güveni Düşük - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:35 Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
11:34 İstanbul’a ne zaman kar yağacak Canlı yayında tarih verildi İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Canlı yayında tarih verildi
11:15 Ankara’da üst geçitten atlayan kadın feci şekilde can verdi Ankara'da üst geçitten atlayan kadın feci şekilde can verdi
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
10:12 Halep’te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi
16:23 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’tan ilk açıklama: Artık kulübün siyasetinden sorumlu olacağım Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan ilk açıklama: Artık kulübün siyasetinden sorumlu olacağım
16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
15:57 İngiltere’de PKK operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı İngiltere'de PKK operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı
15:56 RTÜK, Acun Ilıcalı’nın kanallarına yasadışı bahis reklamından ceza verdi RTÜK, Acun Ilıcalı'nın kanallarına yasadışı bahis reklamından ceza verdi
15:55 Beşiktaş’ta Hasan Arat’ın istifası sonrası Sergen Yalçın sesleri yükseliyor Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası sonrası Sergen Yalçın sesleri yükseliyor
15:54 Yakaladığı horoz “anne“ diye bağırınca kesmekten vazgeçti Yakaladığı horoz "anne" diye bağırınca kesmekten vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 12:51:44. #1.13#
SON DAKİKA: Noel Öncesi Tüketici Güveni Düşük - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.