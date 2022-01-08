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Nohut ıslahı ve tohumculuk çalışmaları yüz güldürüyor - Son Dakika

Nohut ıslahı ve tohumculuk çalışmaları yüz güldürüyor

08.01.2022 10:01
Nohut ıslahı ve tohumculuk çalışmaları yüz güldürüyor

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar ile birlikte Bekilli ve Çal Meslek Yüksekokullarında incelemelerde bulundu.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar ile birlikte Bekilli ve Çal Meslek Yüksekokullarında incelemelerde bulundu.

Bekilli Meslek Yüksekokulu'nda, Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Ali Kaya, öğretim elemanları ve idari personel ile toplantı gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Kutluhan, okulun ihtiyaçlarının tespiti ve yüksekokulun daha iyi noktalara gelebilmesi adına öğretim elemanları ile görüş alışverişinde bulundu. MYO binasında incelemeler gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, öğrenciler ile de bir süre sohbet ederek öğrencilerin taleplerini dinledi. Yüksekokul yönetimi ve öğretim elemanları ile yaptığı görüşmede Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, sosyal medya yöneticiliği ile e-ticaret ve pazarlama programlarının açılabilmesi yönünde çalışmaların başlatılması talimatını verdi. Bekilli Meslek Yüksekokulu'nda yapılan toplantıya, Bekilli Belediye Başkanı Mustafa Çoban da iştirak ederken, yüksekokul ziyaretinin ardından Rektör Prof. Dr. Kutluhan ve Üniversite Üst Yönetimi Başkan Çoban ile belediyedeki makamında bir süre görüştü.

"Çal Meslek Yüksekokulumuz, nohut ıslahı ve tohumculuk üzerine gerçekleştirdiği çalışmalar ile yüzümüzü güldürüyor."

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve beraberindekiler Bekilli'nin ardından Çal ilçesine geçti. Çal Meslek Yüksekokulu'nda Çal Kaymakamı Ertuğrul Aslan, Çal Belediye Başkan Vekili Mustafa Yüksel, Çal Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aysel Yeşilyurt Er, öğretim elemanları ve idari personel ile görüşme gerçekleştirdi. Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yeşilyurt Er, yüksekokul hakkında sunum yaparken, programların mevcut durumları ve öğretim elemanları tarafından yürütülen bilimsel çalışmalar konusunda bilgi verdi. Bölümlerin iyileştirilmesi konusunda öğretim elemanlarından fikirlerini alan Rektör Prof. Dr. Kutluhan; burada yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Çal Meslek Yüksekokulumuz, nohut ıslahı ve tohumculuk üzerine gerçekleştirdiği çalışmalar ile yüzümüzü güldürüyor. Ziraat Fakültemizin açılması ile burada yapılan çalışmalar bir kat daha anlam kazanacaktır. Bölgenin tarımsal ürün çeşitliliğine yönelik meyve ve sebze işleme teknolojisi ile özellikle bu ürünlerin nakliyesini gerçekleştiren ağır vasıta şoförlerini yetiştirmeye yönelik bir programı burada hayata geçirmeliyiz. Özellikle nakliye alanında hizmet veren firmalar da bu alanda eğitimli gerekli yeterlilik belgelerine sahip ara eleman istihdamı etmek istiyor. Bu programları yüksekokulumuza kazandırmak için çalışmalara bir an önce başlamalıyız." - DENİZLİ

Nohut ıslahı ve tohumculuk çalışmaları yüz güldürüyor

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Pamukkale Üniversitesi, Bekilli, Rektör, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Nohut ıslahı ve tohumculuk çalışmaları yüz güldürüyor - Son Dakika Ekonomi


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