Novak, Rusya'da benzin ithalatının geçici olduğunu, ihracata dönüleceğini söyledi - Son Dakika
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Novak, Rusya'da benzin ithalatının geçici olduğunu, ihracata dönüleceğini söyledi

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, akaryakıt piyasasında arz ve talebi dengelemek amacıyla benzin ithalatına başlandığını açıkladı. Novak, piyasa dengelendiğinde yeniden benzin ihracatına dönüleceğini, ithalatı teşvik eden uygulamaların ise geçici olduğunu bildirdi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, iç piyasada arz ve talebin dengelenmesi amacıyla benzin ithalatına başladıklarını belirterek, piyasanın dengelenmesinin ardından yeniden benzin ihracatına döneceklerini söyledi.

Novak, Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde yaptığı konuşmada, ülkedeki akaryakıt piyasasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rus şirketlerinin teşvik tedbirlerinden yararlanarak kısmen benzin ithal etmeye başladığını belirten Novak, "Piyasa dengelendiğinde doğal olarak yalnızca kendi petrol ürünlerimizi kullanacağız ve her zaman yaptığımız gibi yeniden benzin ihracatına döneceğiz." dedi.

Novak, Rusya'da benzin üretim kapasitesinin iç tüketimin yüzde 10 ila 15 üzerinde olduğunu dile getirerek, ithalatı teşvik eden uygulamaların geçici olduğunu söyledi.

Dizel piyasasının ise dengeli olduğunu ve yeterli miktarda yakıt bulunduğunu belirten Novak, üretimin tüketimin üzerine çıkması halinde dizel ihracatına kısmen yeniden izin verilebileceğini kaydetti.

Rusya'da üreticilere yönelik dizel ihracatı yasağı ekim sonuna kadar uzatılırken, benzin ihracatına yönelik genel yasak ile üretici olmayan şirketlerin dizel ihracatı yasağı 31 Ocak 2027'ye kadar yürürlükte bulunuyor.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiRusyaDünyaSon Dakika

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