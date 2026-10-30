Novak, Ukrayna'nın üç rafineriye İHA saldırılarının yeniden başladığını bildirdi - Son Dakika
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Novak, Ukrayna'nın üç rafineriye İHA saldırılarının yeniden başladığını bildirdi

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Novak, Ukrayna'nın üç petrol rafinerisi ve bir gaz kimya tesisine İHA saldırısı düzenlediğini, bir tesiste küçük çaplı hasar oluştuğunu bildirdi. Saldırıların iç piyasadaki yakıt arzını etkilemeyeceğini söyleyen Novak, üretim ve rafinaj hacimlerini artırdıklarını belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Ukrayna'nın Rusya'daki üç petrol rafinerisi ile bir gaz kimya tesisine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini, tesislerden birinde küçük çaplı hasar meydana geldiğini bildirdi.

Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süredir ara verilen Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik İHA saldırılarının yeniden başladığını belirtti.

Bugün üç petrol rafinerisi ile bir gaz kimya tesisinin hedef alındığını kaydeden Novak, "Tesislerden birinde küçük çaplı hasar var. Ancak genel olarak hava savunma sistemimiz görevini yerine getirdi." dedi.

Novak, saldırıların Rusya'nın iç piyasasındaki yakıt arzını etkilemeyeceğini ifade ederek, "Gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Üretim ve rafinaj hacimlerini artırıyoruz. Rafinerilerdeki bakım çalışmaları tamamlandı. İthalat da yapılıyor. Bütün bu önlemler piyasaya yeterli yakıt sağlamamıza imkan tanıyor." diye konuştu.

Rusya'nın dizel yakıt ihracatına yönelik kısıtlamaları Ocak 2027 sonuna kadar uzatmaya hazırlandığını bildiren Novak, bazı ihracat sevkiyatlarının yasaktan muaf tutulacağını belirtti.

Novak, Rusya'nın ekimde 510 bin ton dizel yakıt ihraç etmeyi planladığını, kasımda ise bu miktarın 2 milyon 150 bin tona çıkmasının öngörüldüğüne dikkati çekerek, 2027'nin başındaki ihracat planlarının ise koşullara bağlı olacağını ifade etti.

Kaynak: AA
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