Novartis, Myricx Bio'yu 1,5 Milyar Dolara Satın Aldı - Son Dakika
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Novartis, Myricx Bio'yu 1,5 Milyar Dolara Satın Aldı

06.07.2026 13:13
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Novartis, kanser ilaçları geliştiren Myricx Bio'yu 1,5 milyar dolara satın alma anlaşması yaptı.

İsviçre merkezli ilaç üreticisi Novartis, yeni nesil kanser ilaçları geliştiren İngiliz biyoteknoloji şirketi Myricx Bio'yu toplamda 1,5 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardı.

Şirketlerin ortak açıklamasına göre, kanser tedavisinde hedefli hücre imhası sağlayan yeni nesil Antikor-İlaç Konjugatları (ADC) üzerinde çalışmalar yürüten Myricx Bio, Novartis'in toplamda 1,5 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul etti.

Anlaşmanın finansal detaylarına göre Novartis, 1,1 milyar dolar peşin nakit ödemenin yanı sıra gelecekteki bilimsel ve ticari başarı kriterlerine bağlı olarak 400 milyon dolara kadar ek ödeme yapacak.

Söz konusu anlaşmanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından bu yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

Bu satın almanın, Novartis'in kanser ilaçları portföyünün güçlenmesine yardımcı olacağı öngörülüyor.

Piyasa analistleri de Novartis'in son dönemde onkoloji, radyoligand ve hedefe yönelik biyolojik tedavilere yatırımlarını agresif bir şekilde artırdığına dikkati çekerek, klinik öncesi aşamada olan bu platform satın almasının küresel kanser ilacı pazarındaki rekabeti yeniden şekillendireceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Novartis, Ekonomi, Finans, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Novartis, Myricx Bio'yu 1,5 Milyar Dolara Satın Aldı - Son Dakika

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