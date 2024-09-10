Novatek'ten Gölge Filo İddialarına Yanıt

Ekonomi

Rusya'nın en büyük bağımsız doğal gaz üreticisi Novatek, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi Arktik LNG 2'den sevkiyat yapmak için "gölge filo" kurduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Novatek'ten yapılan yazılı açıklamada, son dönemde şirketin faaliyetlerine yönelik asılsız iddiaların yer aldığı haberlerin arttığı belirtildi.

Şirketin Arktik LNG 2'nin katılımcıları arasında yer aldığı ancak şirket çalışanlarının projenin çalışanları olmadığına işaret edilen açıklamada, "Basında, şirketin gölge filo kurulmasında, bunun yönetiminde ve böylelikle Arktik LNG 2 projesinden yapılan sevkiyatlarda yer aldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Açıklamada, Novatek'in söz konusu iddialara yönelik hukuki süreç başlattığı kaydedildi.

Batılı ülkelerin bazı basın kuruluşlarında yer alan haberlerde, Novatek'in ABD'nin yaptırım uyguladığı Arktik LNG 2'den sevkiyat yapmak için çeşitli gemilerden oluşan gölge filo kurduğu öne sürülmüştü.

Novatek, Rusya'nın en büyük LNG projelerinden Arktik LNG 2'nin ana hissedarı konumunda bulunuyor.