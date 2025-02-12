Novatek'in Net Karı Yüzde 4,6 Arttı

Ekonomi

Rusya'nın en büyük bağımsız doğal gaz üreticisi Novatek, geçen yıl net karının, 2023'e göre yüzde 4,6 artarak 553 milyar rubleye (yaklaşık 5,7 milyar dolar) çıktığını bildirdi.

Novatek'ten yapılan açıklamada, şirketin geçen yılki mali performansına ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, şirketin gelirleri yüzde 12,7 artarak 1,5 trilyon rubleye yükselirken, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yüzde 13,2 artarak 1 trilyon rubleye çıktı.

Geçen yıl şirketin net karı da 2023'e göre yüzde 4,6 artarak 553 milyar rubleye yükseldi.

Novatek, Rus enerji pazarında özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimi ve ihracatıyla ön plana çıkıyor. Şirket, Batılı ülkelerin yaptırımlarının da hedefinde yer alıyor.