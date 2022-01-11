NovaWind A.Ş., DeloPorts'a rüzgar enerjisi sevkiyatına başladı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un rüzgar enerjisi birimi NovaWind'in bir parçası olan Atomenergopromsbyt A.Ş., 1 Ocak 2022 itibariyle rüzgardan üretilen elektriği Delo Group şirketi bünyesindeki yük taşımadan sorumlu DeloPorts şirketine göndermeye başladı.

Delo Group böylece, Rusya'da bulunan KSK ve NUTEP terminallerini tamamen rüzgar çiftliklerinden üretilen elektriğe geçirmiş oldu. İlgili anlaşma, Delo Group'un ana şirketi, Delo Yönetim Şirketi ile Rosatom'un sivil varlıklarını birleştiren Atomenergoprom A.Ş. arasında Nisan 2021'de imzalanmıştı.

KSK ve NUTEP, Rusya'da tamamen yenilenebilir enerjiye geçtiğini açıklayan ilk büyük liman altyapı tesisleri oldu. NUTEP'in yıllık elleçleme kapasitesi 700 bin TEU, KSK tahıl terminalinin kapasitesi ise 7 milyon tona kadar çıkıyor. NovaWind A.Ş.'ye göre, NUTEP ve KSK'nın rüzgar enerjisine geçmesiyle potansiyel karbondioksit emisyonu azalacak. Bu azalış doğal gaz üretimine kıyasla, sırasıyla yılda yaklaşık 6,8 ve 5,7 bin ton karbondioksit olacak.

NovaWind A.Ş. Kalkınma ve Uluslararası İşletmeden Sorumlu CEO Yardımcısı Grigory Nazarov, yaptığı açıklamada, "Rosatom, devamlı olarak nükleer enerji ve rüzgar enerjisine dayalı düşük-karbon enerjisi üretimi stratejisi uygulamaktadır. NovaWind, Rusya enerji sektöründeki karbon ayak izini azaltmaya katkıda bulunmakta ve ortaklarına sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için ek araçlar sağlamaktadır. Bu yıl, daha fazla şirketin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanarak mal ve hizmet üretiminde karbon ayak izlerini azaltmayı tercih etmesini umuyorum" dedi.

DeloPorts CEO'su Igor Yakovenko da şirketin terminallerine yeşil enerji teslimatlarının başlamış olmasına ilişkin şunları söyledi:

"1 Ocak 2022'de terminallerimiz rüzgardan üretilen elektriğe geçti. 'Yeşil liman' halen devam eden bir projedir. Bu, işletmelerimizi modernleştirme planları açısından bilhassa önem teşkil etmektedir; böylelikle işletmelerimizin verimliliği artarken çevresel etki azalacaktır. Söz konusu yaklaşım, günümüzde Delo Group tarafından uygulanan ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) ilkelerine tamamen uygundur. Rosatom'daki ortaklarımıza bu çevre projesindeki yardımları ve destekleri için minnettarız." - MERSİN