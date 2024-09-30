Novo Nordisk, Kadınlar için En İyi İşverenler Listesinde - Son Dakika
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Ekonomi

Novo Nordisk, Kadınlar için En İyi İşverenler Listesinde

Novo Nordisk Türkiye, kadın cinsiyet eşitliğini destekleyerek ödüle layık görüldü.

30.09.2024 14:50
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Novo Nordisk Türkiye, cinsiyet eşitliğini destekleyen ve kapsayıcılığı teşvik eden çalışmalarıyla Great Place to Work Enstitüsü tarafından açıklanan "Kadın Çalışanlar için En İyi İşverenler" listesinde yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Novo Nordisk, işyeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda uzman olan Great Place To Work'ün, "Kadın Çalışanlar İçin En İyi İşverenler" listesinin kendi sektöründe "100-499" çalışan kategorisinde ödüle layık görüldü.

İşyeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda uzman olan Great Place To Work'ün "Kadın Çalışanlar için En İyi İşverenler" listesi, kadın çalışanların Trust Index anket sonuçlarına ve bu sonuçların kadın çalışanların desteklenmesine yönelik stratejik uygulamalarla nasıl örtüştüğünü gösteren Culture Brief değerlendirmelerine dayanırken, liste, kadın çalışanların yüksek güven kültürü deneyimi yaşayıp yaşamadıklarını ve bu deneyimin şirketin genel stratejisinin bir parçası olup olmadığını dikkate alarak, kapsamlı ve yenilikçi uygulamaları olan şirketleri belirliyor.

Novo Nordisk Türkiye İnsan Kaynakları Kıdemli Direktörü Selim Necdet Ortega Kızıler, Novo Nordisk'in çalışanları arasında herhangi bir cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, farklılıkların çalışma kültürüne kattığı değerleri öne çıkardığını, kapsayıcı ve eşit yaklaşımlarla önemli başarılara imza attığını belirtti.

Kızıler, Novo Nordisk olarak tüm çalışanlarının aidiyet duygusuna ve potansiyellerini gerçekleştirmek için eşit fırsatlara sahip olduğu kapsayıcı bir kültür yaratmayı hedeflediklerini vurguladı.

2025 sonuna kadar global olarak üst düzey liderlik pozisyonlarında en az yüzde 45 kadın ve en az yüzde 45 erkek oranına ulaşmak, tüm yönetim seviyelerinde dengeli bir cinsiyet temsili elde etmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Kızıler, "Global yapımızda da Türkiye'den yetişmiş ve üst düzey rollere gelmiş çok sayıda kadın lider olduğunu gururla söyleyebilirim. Her yıl gerçekleştirdiğimiz Çalışan Bağlılık Anketi ile kapsayıcılık, iş-özel hayat dengesi ve çalışan memnuniyeti gibi önemli değerleri ölçümleyerek, bu alanlardaki gelişimleri düzenli olarak takip ediyoruz. Great Place To Work gibi saygın bir otorite tarafından 'Kadın Çalışanlar için En İyi İşverenler' listesinde yer almış olmamız da bu çalışmalarımızın başarısının tescili niteliğinde." açıklamalarında bulundu.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Novo Nordisk, Kadınlar için En İyi İşverenler Listesinde - Son Dakika

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