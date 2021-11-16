Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı Demircan, Rusya'daki AEM Technology AŞ'yi ziyaret etti

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) Başkanı Zafer Demircan ve beraberindeki heyet, Rusya'da bulunan AEM Technology AŞ'yi ziyaret ederek Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) ekipman üretimi konusundaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, Demircan ve heyetinin ziyaretinde AEM Technology AŞ Genel Müdürü ve şirket yetkilileri ile Akkuyu Nükleer AŞ temsilcileri de hazır bulundu.

Yetkililer, AEM-Technology şirketinin üretim tesislerinde ekipman üretimi için programların uygulanması ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerden dolayı kontrol noktalarının onayı için NDK müfettişlerinin Rusya'daki çalışmalarını görüştü.

Demircan, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin ekipman üretimine ilişkin bilgi aldı.

Demircan, ziyarete ilişkin değerlendirmesinde, AEM Technology'nin Türkiye'nin ilk nükleer projesi olan Akkuyu NGS'nin hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynadığını belirterek "Projenin uygulanmasında bizim için öncelik güvenlik meseleleridir. Şirketin fabrikalarında çalışan NDK temsilcilerinin tüm taleplerine açıklık ve dikkat gösterdikleri için Rus meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. AEM Technology'nin deneyiminin ve imal ettiği ürünlerin güvenlik ihtiyaçlarına uygunluğu ve kalitesi konusunda gösterdiği özenin, Akkuyu NGS'nin başarılı bir şekilde işletilmesinin anahtarı olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rosatom'un makine yapım bölümü olan Atomenergomash AŞ bünyesindeki AEM Technology AŞ, mühendislik şirketi olarak hizmet veriyor.