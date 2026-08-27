Nvidia ile Borsa Yükselişte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nvidia ile Borsa Yükselişte

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York borsası, Nvidia'nın olumlu bilançosuyla yükselerek başlayarak yatırımcı güvenini artırdı.

NEW New York borsası, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın beklentilerden iyi gelen bilançosunun desteğiyle güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,28 artarak 53.613,66 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,45 artışla 7.710,34 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 kazançla ?26.356,98 puana çıktı.

Dün piyasa kapanışının ardından bilançosunu yayımlayan ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri, üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 106 artışla 96,2 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı da söz konusu dönemde yıllık yüzde 126 artarak 59,7 milyar dolar oldu.

Beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıklayan Nvidia'nın hisseleri işlem gününe yüzde 6 kazançla başladı.

Nvidia'nın bilançosunun beklentilerden iyi gelmesi yapay zeka temasının sürdürülebilirliğine ilişkin iyimserliği artırırken, yatırımcıların teknoloji şirketlerine ilişkin güvenini tazeledi.

Diğer çip şirketlerinden Micron Technology'nin hisseleri yüzde 2'nin üzerinde ve Marvell ?Technology'nin hisseleri yüzde 3 yükseldi.

Salesforce'un hisseleri de dün açıkladığı bilançosunda yıllık gelir ve kar tahminlerini yükseltmesi sonrasında yüzde 13'e yakın değer kazandı.

Siber güvenlik yazılımı sağlayıcısı CrowdStrike'ın hisseleri de beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirmesinin ardından yüzde 9 artışla yeni güne başladı.

Nvidia'nın finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından yatırımcıların dikkati, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yarın yapacağı konuşmaya çevrildi.

Analistler, Warsh'un yarınki konuşmasında Fed'in son enflasyon verilerine ilişkin duruşuna ve ABD Hazine Bakanlığının tahvil faizlerini dizginleme çabalarına dair ipuçları aranacağını belirtti.

Diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, enflasyonun "inatçı ve katı" bir seyir izlediğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı, 22 Ağustos ile biten haftada 4 bin azalışla 203 bine gerilerken, piyasa beklentisinin altında gerçekleşti.

ABD'de mal ticareti açığı ise temmuzda aylık bazda yüzde 17,2 artarak 118,8 milyar dolara çıktı.

Kaynak: AA

Teknoloji, New York, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nvidia ile Borsa Yükselişte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Frankfurt Havalimanı’nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü Frankfurt Havalimanı'nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Eski halinden eser yok görenler tanımakta zorlandı Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332’e çıktı Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı
Gece yarısı sokağa döküldüler Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı Gece yarısı sokağa döküldüler! Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı

17:43
Bülent Arınç’tan dikkat çeken ’Süleymancılar’ çıkışı: Masumiyet karinesi ihlal ediliyor
Bülent Arınç'tan dikkat çeken 'Süleymancılar' çıkışı: Masumiyet karinesi ihlal ediliyor
17:23
Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’a teşekkür: Doğrusunu yapıyorsun
Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a teşekkür: Doğrusunu yapıyorsun
16:41
Milyonların ziyaret ettiği şehirde mide bulandıran görüntü
Milyonların ziyaret ettiği şehirde mide bulandıran görüntü
16:22
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı Suçlamalar hayli ağır
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır
16:11
SDG Resmen Fesh Olundu
SDG Resmen Fesh Olundu
15:58
Nepal’de sel felaketi: 359 can kaybı, 910 kayıp
Nepal'de sel felaketi: 359 can kaybı, 910 kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 18:25:45. #7.12#
SON DAKİKA: Nvidia ile Borsa Yükselişte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement