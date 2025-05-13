Nvidia, Suudi Arabistan'a Çip Satacak

NEW ABD'li çip şirketi Nvidia, Suudi Arabistan şirketi Humain'e ülkesinde kuracağı yapay zeka fabrikalarında kullanılmak üzere çip satacak.

Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump'a Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang da eşlik etti.

Huang, ziyaret kapsamında gerçekleştirilen yatırım forumunda Humain ile vardıkları stratejik ortaklığı duyurdu.

Nvidia'dan yapılan açıklamada, Humain'in, gelecek 5 yıl içinde 500 megavata kadar çıkabilecek kapasitede yapay zeka fabrikaları kurmak üzere Suudi Arabistan'a yatırım yapacağı ifade edildi.

Yatırımın binlerce Nvidia çipi ile destekleneceği kaydedilen açıklamada, bu kapsamda Nvidia'nın gelişmiş yapay zeka çiplerinden 18 bin adet göndereceği belirtildi.