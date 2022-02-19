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Ocak ayında kurulan şirket sayısı yüzde 16,6 arttı - Son Dakika

Ocak ayında kurulan şirket sayısı yüzde 16,6 arttı

19.02.2022 00:59
Ocak ayında kurulan şirket sayısı yüzde 16,6 arttı

2022 yılı Ocak ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 16,6 artış oldu.

2022 yılı Ocak ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 16,6 artış oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 yılı Ocak ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Ocak ayında bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 16,6 oranında arttı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 3,8, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 27 oranında azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 73, kapanan kooperatif sayısında yüzde 75,6, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 13,5 oranında azalış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 artış oldu

Ocak 2022'de, Ocak 2021'e göre kurulan şirket sayısı yüzde 0,6, kurulan kooperatif sayısı yüzde 27,3 oranında artmış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,1 oranında azaldı.

Ocak 2022'de, kapanan şirket sayısı Ocak 2021'e göre yüzde 7,8, kapanan kooperatif sayısında yüzde 933,3 oranında artış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 15,2 azalış oldu.

Ocak 2022'de kurulan toplam 11.526 şirket ve kooperatifin yüzde 87,4'ü limited şirket, yüzde 11,5'i anonim şirket, yüzde 1,1'i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40'ı İstanbul, yüzde 9,3'ü Ankara, yüzde 6'sı İzmir'de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

Ocak ayında 11 bin 526 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 10 bin 72 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 81,8'ini, bin 325 anonim şirket ise yüzde 14,6'sını oluşturdu. Ocak ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Aralık ayına göre yüzde 15,9 oranında azaldı.

Ocak ayında kurulan bin 359 yabancı ortak sermayeli şirketin 769'u Türkiye, 86'sı İran, 45'i Suriye ortaklı olarak kuruldu. Kurulan bin 359 yabancı ortak sermayeli şirketin 109'u anonim, 1.250'si limited şirket oldu. Ocak 2022'de kurulan şirketlerin 189'u belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 80'i gayrimenkul acenteleri ve 74'ü işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 78,1'ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu. - İSTANBUL

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Kooperatif, İstanbul, Türkiye, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ocak ayında kurulan şirket sayısı yüzde 16,6 arttı - Son Dakika Ekonomi


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