Ocak Ayında Türkiye'ye 1 Milyar 86 Milyon Dolarlık Net Yatırım Girişi Gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ocakta doğrudan yatırımlar kaynaklı 661 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 1 milyar 86 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.
TCMB tarafından Ocak 2024 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, ocakta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 661 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 1 milyar 86 milyon dolarlık net giriş oldu.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 186 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetlerinde de 264 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 422 milyon dolarlık net borçlanma, diğer sektörler ise 25 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 63 milyon dolar net artış kaydetti.
Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında, yabancı para cinsinden 3 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 699 milyon dolar olmak üzere toplamda 1 milyar 702 milyon dolarlık net artış gerçekleşti.
Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 912 milyon dolar ve 17 milyon dolar net kullanım, diğer sektörler ise 890 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde kasımda 6 milyar 207 milyon dolarlık net azalış oldu.
|2023 Ocak
|2024 Ocak
|A-
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|-10.423
|-2.556
|1.
|İhracat
|19.201
|19.721
|2.
|İthalat
|31.826
|24.169
|Mal Dengesi
|-12.625
|-4.448
|3.
|Hizmet Gelirleri
|6.465
|6.617
|4.
|Hizmet Giderleri
|3.647
|3.825
|Mal ve Hizmet Dengesi
|-9.807
|-1.656
|5.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|772
|1.039
|6.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|1.163
|1.895
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|-10.198
|-2.512
|7.
|İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|-225
|-44
|B.
|SERMAYE HESABI
|-14
|33
|C.
|FİNANS HESABI
|-875
|1.786
|8.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|593
|249
|9.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|756
|910
|10.
|Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|658
|799
|11.
|Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|1.127
|1.885
|11.1.
|Hisse Senetleri
|-486
|186
|11.2.
|Borç Senetleri
|1.613
|1.699
|12.
|Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|4.040
|4.934
|12.1.
|Merkez Bankası
|0
|0
|12.2.
|Genel Hükümet
|0
|0
|12.3.
|Bankalar
|4.034
|4.222
|12.4.
|Diğer Sektörler
|6
|712
|13.
|Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|4.283
|1.401
|13.1.
|Merkez Bankası
|561
|63
|13.2.
|Genel Hükümet
|-43
|17
|13.3.
|Bankalar
|1.896
|2.982
|13.4.
|Diğer Sektörler
|1.869
|-1.661
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|-9.562
|-4.309
|D.
|NET HATA VE NOKSAN
|221
|-1.898
|GENEL DENGE
|9.341
|6.207
|E.
|REZERV VARLIKLAR
|-9.341
|-6.207
|14.
|Resmi Rezervler
|-9.341
|-6.207
|15.
|Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0
Son Dakika › Ekonomi › Ocak Ayında Türkiye'ye 1 Milyar 86 Milyon Dolarlık Net Yatırım Girişi Gerçekleşti - Son Dakika
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