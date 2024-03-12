Ocak Ayında Türkiye'ye 1 Milyar 86 Milyon Dolarlık Net Yatırım Girişi Gerçekleşti

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ocakta doğrudan yatırımlar kaynaklı 661 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 1 milyar 86 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Ocak 2024 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, ocakta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 661 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 1 milyar 86 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 186 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetlerinde de 264 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 422 milyon dolarlık net borçlanma, diğer sektörler ise 25 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 63 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında, yabancı para cinsinden 3 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 699 milyon dolar olmak üzere toplamda 1 milyar 702 milyon dolarlık net artış gerçekleşti.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 912 milyon dolar ve 17 milyon dolar net kullanım, diğer sektörler ise 890 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde kasımda 6 milyar 207 milyon dolarlık net azalış oldu.

2023 Ocak 2024 Ocak A- CARİ İŞLEMLER HESABI -10.423 -2.556 1. İhracat 19.201 19.721 2. İthalat 31.826 24.169 Mal Dengesi -12.625 -4.448 3. Hizmet Gelirleri 6.465 6.617 4. Hizmet Giderleri 3.647 3.825 Mal ve Hizmet Dengesi -9.807 -1.656 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 772 1.039 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 1.163 1.895 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -10.198 -2.512 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler -225 -44 B. SERMAYE HESABI -14 33 C. FİNANS HESABI -875 1.786 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 593 249 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 756 910 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 658 799 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 1.127 1.885 11.1. Hisse Senetleri -486 186 11.2. Borç Senetleri 1.613 1.699 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 4.040 4.934 12.1. Merkez Bankası 0 0 12.2. Genel Hükümet 0 0 12.3. Bankalar 4.034 4.222 12.4. Diğer Sektörler 6 712 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 4.283 1.401 13.1. Merkez Bankası 561 63 13.2. Genel Hükümet -43 17 13.3. Bankalar 1.896 2.982 13.4. Diğer Sektörler 1.869 -1.661 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -9.562 -4.309 D. NET HATA VE NOKSAN 221 -1.898 GENEL DENGE 9.341 6.207 E. REZERV VARLIKLAR -9.341 -6.207 14. Resmi Rezervler -9.341 -6.207 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0

Kaynak: AA