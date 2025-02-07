Ocak'ta En Yüksek Reel Getiri DİBS'te - Son Dakika
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Ekonomi

Ocak'ta En Yüksek Reel Getiri DİBS'te

Ocak ayında en yüksek reel getiri DİBS ile yüzde 1,2 olarak kaydedildi. Külçe altın en iyi yatırım.

07.02.2025 10:47
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Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ocakta en yüksek aylık reel getiri yüzde 1,2 ile devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) endeksinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre, ocakta aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,14, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,21 oranlarıyla DİBS endeksinde görüldü.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 0,35 yatırımcısına reel getiri sağlarken, külçe altın yüzde 0,14, dolar yüzde 1,47, BIST 100 endeksi yüzde 2,43 ve avro yüzde 2,57 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 1,53, külçe altın yüzde 2,01, dolar yüzde 3,31, BIST 100 endeksi yüzde 4,26 ve avro yüzde 4,4 kayba yol açtı.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,26, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,98 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,44, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,22 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,45, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,83 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,63, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,1 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

Yıllıkta en yüksek reel getiri külçe altında

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,76, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,19 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 7,5 ve DİBS yüzde 0,15 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, BIST 100 endeksi yüzde 1,73, dolar yüzde 7,15 ve avro yüzde 11,86 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 3,79, DİBS yüzde 10,36, BIST 100 endeksi yüzde 12,05, dolar yüzde 16,89 ve avro yüzde 21,11 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ocak'ta En Yüksek Reel Getiri DİBS'te - Son Dakika

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