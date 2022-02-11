Ocakta elleçlenen konteyner ve yük miktarı arttı

Limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.4 artarak 1 milyon 112 bin TEU olarak gerçekleşti. Elleçlenen yük miktarı ise yüzde 14,7 artışla 46 milyon 340 bin 521 tona yükseldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, ocak ayı konteyner ve yük istatistiklerini açıkladı. Ocak ayında limanlarda elleçlenen (gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi veya taşınması) konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artarak 1 milyon 112 bin TEU'ya yükseldi. Dış ticarete konu konteyner miktarı yüzde 4 artarak 797 bin 324 TEU oldu. Yılın ilk ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı konteyner yüklemeleri yüzde 1,5 artarak 395 bin 390 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da yüzde 6,6 artarak 401 bin 934 TEU'ya ulaştı.

Transit konteyner elleçlemeleri yüzde 53,6 arttı

Transit konteyner miktarı yüzde 53,6 artarak 255 bin 676 TEU'ya çıktı. Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 268 bin 205 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleşti. Bu liman tesislerinde elleçlenen konteynerlerin 169 bin 63 TEU'su (yüzde 63'ü) dış ticarete konu konteynerler, 84 bin 96 TEU'su (yüzde 31,4'ü) transit konteynerler, 15 bin 46 TEU'su da (yüzde 5,6'sı) kabotajda taşınan konteynerlerdan oluştu. Ambarlı Liman Başkanlığı'nı 203 bin 684 TEU ile Kocaeli Liman Başkanlığı ve 167 bin 286 TEU ile Mersin Liman Başkanlığı takip etti.

Yunanistan en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu

Yunanistan, 117 bin 16 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu. Yunanistan'ı 109 bin 257 TEU ile Mısır'la yapılan taşımalar, 95 bin 381 TEU ile İsrail ile yapılan taşımalar izledi. En fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 47 bin 588 TEU ile Mısır'a giden konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 85,4'ü (40 bin 627 TEU'su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Mısır'ı 43 bin 475 TEU ile İspanya'ya ve 40 bin 334 TEU ile Yunanistan'a yapılan konteyner yüklemeleri takip etti. En fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasını 63 bin 86 TEU ile Yunanistan'dan gelen konteynerler oluşturdu. Yunanistan'ı İsrail'den ve Mısır'dan gelen konteyner taşımaları takip etti. Elleçlenen dış ticarete konu 797 bin 324 TEU konteynerin yüzde 9,9'u Türk bayraklı gemilerle taşındı.

Elleçlenen yük miktarı yüzde 14.7 arttı

Bu yılın ilk ayında elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 artarak 46 milyon 340 bin 521 ton olarak gerçekleşti. İhracat amaçlı yükleme miktarı yüzde 10,7 artarak 12 milyon 371 bin 57 tona, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise yüzde 16 artışla 20 milyon 966 bin 335 tona çıktı. Dış ticaret taşımaları da yüzde 14 artarak 33 milyon 337 bin 392 ton oldu.

En fazla yük elleçleme Kocaeli Liman Başkanlığı'nda

Transit yük taşımalarının yüzde 27,3 artarak 7 milyon 688 bin 129 ton olduğu tespit edildi. Ocak ayında kabotajda taşınan yük miktarı yüzde 4.2 artarak 5 milyon 315 ton oldu. Kocaeli Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 7 milyon 356 bin 661 ton yük elleçlemesi gerçekleşti. Kocaeli Liman Başkanlığı'nı 7 milyon 58 bin 940 ton ile Aliağa Liman Başkanlığı ve 5 milyon 908 bin 930 ton ile İskenderun Liman Başkanlığı takip etti.

Denizyolu ile en fazla ihraç edilen yük cinsi portland çimento oldu

Limanlarda 1 milyon 590 bin 521 ton kok ve yarı kok kömürü elleçlemesi gerçekleşti. Kok ve yarı kok kömürü, 531 bin 258 tonluk artış ile bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında (yüzde 50,2'lik artış) en fazla artış gösteren yük cinsi oldu. Ham petrolün ise 788 bin 599 tonluk düşüşle bir önceki aya göre elleçleme miktarı en fazla azalan yük cinsi olduğu belirlendi.

Portland çimento yük cinsi, 1 milyon 73 bin 295 ton ile ihracat yükleri içerisinde ilk sırayı aldı. Bu yük cinsini klinker ve feldispat takip etti. Hurda demir limanlarda elleçlenen ithalat yükleri içerisinde 1 milyon 986 bin 811 ton ile ilk sırayı aldı. Bunu ham petrol ve LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) yük cinsleri takip izledi.

En fazla ihracat yapılan ülke Amerika oldu

Denizyolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 438 bin 311 ton ile Amerika'ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. Amerika'yı İsrail'e ve İspanya'ya yapılan taşımalar takip etti. Aynı dönemde ithalatta en fazla yük elleçlemesinin 4 milyon 657 bin 551 ton ile Rusya'dan yapılan taşımalarda olduğu belirlendi. - ANKARA