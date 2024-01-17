Bazı oda başkanları Batı Anadolu Serbest Bölgesi'ni ziyarete etti.

Bergama Ticaret Odasından yapılan açıklamada, Bergama, Dikili, Kınık Esnaf Odası Başkanları, Esnaf Kefalet Kooperatifleri Başkanları, Ziraat Odası Başkanları, Bergama Girişimci İş Adamları Derneği ve Kınık Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin Batı Anadolu Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisini (BASBAŞ) ziyaret etti.

BASBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler'in de eşlik ettiği ziyarette, BASBAŞ hakkında güncel bilgiler verildi.,

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bergama Ticaret Odası Başkanı Lütfi Kolat, "Buradaki gelişmeleri başkanlarımız ile de birlikte görüp, değerlendirmek için böyle bir organizasyon yapmaya karar verdik." dedi.