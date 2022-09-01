DTO, 7 ayda 1051 üye kaydetti

Odalarının aylık olağan meclis toplantısında geçen ay 130 üye daha kazandıklarını açıklayan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,44'lük bir artış yakaladıklarının altını çizdi. Başkan Erdoğan, "Yılın ilk 7 ayında kaydettiğimiz üye sayısı ise bin 051'e ulaştı. Daha önceki dönemlerde bin ve üzerindeki yeni üye sayısına yıl sonunda ancak ulaşabiliyorduk. Temmuzun sonu itibarıyla 19 bin 940 üyemiz var" dedi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Meclis Başkanı Salih Sarıkaya'nın idaresinde toplanan DTO Meclisi, aylık olağan oturumunu DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ın gündeme dair değerlendirmesiyle tamamladı.

DTO'nun üye sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,44 arttı

Ağustos ayına dair DTO Meclis Toplantısı'nda Denizli'ye dair güncel ekonomik verileri meclis üyeleriyle paylaşan Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, konuşmasında Denizli Ticaret Odası'nın hızla büyüdüğünü vurguladı. Başkan Erdoğan, "Geçen ay, odamıza 130 üye daha kaydettik. 38 firmamız ise bizden kaydını sildirdi. 7 firmamız da tasfiye sürecine girdi. Yılın ilk 7 ayında kaydettiğimiz üye sayısı ise bin 051'e ulaştı. Üye profilimizde, 10 bin 031 işletmeyle en çok limitet şirketler yer alıyor. Sayıları 6 bin 976 olan hakiki şahıs firmalarımız ise ikinci sırada. Sayıları 2 bin 485'e ulaşan anonim şirketlerimiz ise üçüncü sırada. Temmuzun sonu itibarıyla üye sayımız 19 bin 940. Üye sayımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,44 arttı. Yılbaşından bu yana kurulan 252 gerçek kişi işletmelerimizle, Denizli olarak iller arasında 9'uncu sıradayız. Oda olarak, yılın ilk 7 ayında 12 bin 231 evrak düzenledik. Odamıza gelen 3 bin 728 evrakla ilgili gereken işlemleri yaptık. 776 sayısal takograf ile 850 k belgesi verdik. 158 iş makinasının tescilini onayladık. 212 kapasite raporu, 69 ekspertiz raporu, 23 yerli malı belgesi, 2 de levhaya kayıtlı sigorta acentesi belgesi düzenleyip talep eden üyelerimize teslim ettik. Yılın ilk 7 ayında en çok firma kaydı yapılan ilk 5 faaliyet dalı ise 69 firma ile ikamet amaçlı binaların inşaatı, 65 firma ile radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret, 52 firma ile evde kullanılan tekstil takımları, perdeler ve benzeri ev eşyaları toptan ticareti, 30'ar firma ile bakkal ve marketlerdeki perakende ticaret, yatak örtü takımları, yatak çarşafları, yastık kılıfları, masa örtüsü ile tuvalet ve mutfakta kullanılan örtülerin imalatı şeklinde sıralandı. İlk 7 ayda en fazla firmanın terkin edildiği ilk 5 meslek dalı da 34 firma ile ikamet amaçlı binaların inşaatı, 17 firma ile evde kullanılan tekstil takımları, perdeler ve benzeri ev eşyaları toptan ticareti, 13 firma ile bakkal ve marketlerdeki perakende ticaret, 12'şer firma ile elektrik enerjisi üretimi ve radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret oldu" dedi.

Protestolu senetlerdeki iyileşme devam ediyor

Başkan Erdoğan ayrıca Denizli'deki protestolu senetlerin haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,89 azaldığına dikkat çekti. Erdoğan, "Ülke genelindeki iyileşme ise yüzde 50,85. Denizli olarak, tutar bazında da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,53'lük bir iyileşmeye imza attığımız kayıtlara girdi. Ülke genelindeki iyileşme ise yüzde 2,97'de kaldı. Senet sayıları ile tutarlarındaki iyileşmede, ülke ortalamasının üzerine çıktık. Öte yandan marka ve patent başvurularına baktığımızda da karşımıza güzel bir tablo çıktı... Yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı ayına göre marka başvurularında yüzde 8,46, patent başvurularında yüzde 15,22, faydalı model başvurularında yüzde 23,53, endüstriyel tasarım başvurularında ise yüzde 30,9'luk bir artış sağladık. Ayrıca, şehrimizdeki yabancı sermayeli firma sayısı da 309'a çıktı. Yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 11,11'lik bir artış yakaladık. Bu şirketlerdeki yabancı sermaye oranı, yüzde 64,72. Sadece geçen ay 6 yabancı ortaklı firma daha kazandık" diye konuştu. - DENİZLİ