ODAŞ, Venezuela CEMA petrol sahasında 20 yıllık 381,7 milyon dolarlık yatırım başlattı - Son Dakika
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ODAŞ, Venezuela CEMA petrol sahasında 20 yıllık 381,7 milyon dolarlık yatırım başlattı

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ODAŞ, Venezuela'nın Anzoategui Eyaleti'ndeki CEMA petrol sahasının geliştirilmesi ve üretiminin artırılması için 20 yıllık dönemde 381,7 milyon dolarlık yatırım sürecini başlattı. Projeyle günlük yaklaşık 400 varil olan üretimin 9 bin 865 varile çıkarılması hedefleniyor.

ODAŞ, Venezuela'nın Anzoategui Eyaleti'nde bulunan CEMA petrol sahasının geliştirilmesi ve üretiminin artırılmasına yönelik uzun vadeli yatırım sürecini başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 20 yıllık dönem için 381,7 milyon dolar yatırımla hayata geçirilecek projeyle, günlük yaklaşık 400 varil olan petrol üretiminin 9 bin 865 varile çıkarılması hedefleniyor.

ODAŞ, "Brownfield" olarak tanımlanan ve önemli oranda altyapısı ve kuyu yatırımı mevcut olan sahada, sıfırdan geliştirilecek yeni sahalara kıyasla yatırım ve üretim süreçlerinin daha hızlı devreye alınmasına imkan sağlarken, yatırımın geri dönüş süresinin de daha kısa olmasını destekliyor.

ODAŞ grup şirketlerinden Çan2 Termik AŞ, 2024'te Venezuela'ya yönelik uluslararası yaptırımların uygulandığı dönemde, petrol sektöründe 30 yıldır faaliyet gösteren ve OFAC lisansına sahip bir şirketin ana ortağı oldu.

Venezuela'nın doğusundaki Anzoategui Eyaleti'nde yer alan CEMA petrol sahası, toplam 162,4 kilometrekarelik alana yayılan 10 sahadan oluşuyor. Sahada, 10-59° API gravite aralığında 104,2 milyon varil kalan petrol rezervi ile 499,3 milyar fit küp (BCF) doğal gaz rezervi bulunuyor.

Venezuela'daki siyasi ve ekonomik gelişmeler ile petrol ve doğal gaz sektörüne yönelik OFAC lisanslama rejimindeki değişikliklerle birlikte sektördeki faaliyet koşulları da yeniden şekilleniyor.

Bu kapsamda, Çan2 Termik AŞ'nin ana ortağı olduğu ABD merkezli Denarius Holding'in Venezuela'daki iştiraki Minerosol Group C.A., Anzoategui Eyaleti'ndeki CEMA petrol sahasının işletilmesi ve üretimine ilişkin sözleşmeyi Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) ile imzaladı.

20 yıl süreli sözleşme, onaylanması halinde 20 yıla kadar ek uzatma imkanı ve münhasırlık haklarını içeriyor. Anlaşmayla ODAŞ'ın Venezuela'daki faaliyet kapsamına CEMA Petrol Sahası'nın işletilmesi ve petrol üretimi de dahil oldu.

Kaynak: AA
VenezuelaEkonomiEnerjiSon Dakika

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