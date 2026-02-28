Odeabank PCAF Üyesi Oldu

Odeabank, finans sektöründe karbon muhasebesi standartlarının oluşumuna yön veren küresel girişim Partnership for Carbon Accounting Financials'a (Finansal Karbon Muhasebesi Ortaklığı-PCAF) imzacı oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre banka, sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine alan Odeabank, Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefiyle uyumlu ilerleyişini sürdürürken iklim etkisinin ölçülmesi ve yönetilmesi kapsamında PCAF'e katıldı.

Altı kıtada 700'ü aşkın finans kuruluşunu bir araya getiren PCAF'in imzacısı olarak sürdürülebilirlik yolculuğunu uluslararası bir boyuta taşıyan Odeabank, kapsamlı eğitimlere, küresel emisyon veri tabanlarına ve ileri teknik metodolojilere erişim sağlayarak, finanse edilen emisyon hesaplamalarını uluslararası standartlarla uyumlu şekilde güçlendirmeyi hedefliyor.

PCAF'e üye olan Türkiye merkezli 4. banka olarak sürdürülebilirlik yolculuğunu yeni bir boyuta taşıyan banka, bugüne kadar Yeşil Dönüşüm Kredi Programı aracılığıyla kendi kaynaklarıyla enerji verimliliği yatırımlarını finanse etti.

Banka, çevresel ve sosyal risk izleme altyapısında bulunan veri ve bilgiler ile, kredi portföyünün yarısından fazlasını kapsayacak şekilde finanse edilen emisyonlarını hesaplayarak, çevresel etkisini veri temelli, şeffaf ve uluslararası standartlarla uyumlu bir çerçevede yönetmeye yönelik somut bir zemin oluşturdu.

Yeşil dönüşüm yolculuğunu operasyonlarla sınırlamayan Odeabank, iklim etkisini değer zinciri ve finanse edilen emisyonlar odağında bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor.

Bu doğrultuda sürdürülebilir finansman ürünleriyle dönüşüm sürecini desteklerken, finanse edilen emisyonların hesaplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Operasyonel tarafta ise yağmur suyu kullanımı, LED dönüşümleri, otomasyon ve atık yönetimi uygulamalarını yaygınlaştıran banka, elektrik tüketiminin yüzde 100'ü oranında yenilenebilir enerji sertifikası temin ederek düşük karbon dönüşümünü destekliyor.

Geçen yıl şubelerde tamamlanan aydınlatma çalışmalarıyla yüzde 8 enerji tasarrufu sağlanırken, araç filosunda dizel kullanımının sonlandırılmasıyla mobil yanma emisyonlarında yaklaşık yüzde 20 azalma kaydedildi.

Bodrum Şube ve Ataşehir İletişim Merkezi'nde güneş enerjisi santrali (GES) ve Ataşehir İletişim Merkezi'nde elektrikli araç şarj istasyonu kurulumuyla, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimini artıran projeler hayata geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Odeabank Finansal Kurumlar, Fonlama ve Sürdürülebilirlik faaliyetlerinden Sorumlu Lideri Burcu Akın Öztemel, PCAF işbirliğiyle finanse edilen emisyon hesaplamalarına yönelik kapasite artıracaklarını belirtti.

Öztemel, sürdürülebilirliği, uluslararası ölçekte tanımlanmış standartlar, ortak metodolojiler ve şeffaf veri setleriyle yönettikleri bütüncül bir sorumluluk alanı olarak ele aldıklarını aktararak, "Attığımız bu adımla çevresel etkimizi küresel finans ekosistemiyle ortak bir dil üzerinden ölçülebilir kılıyor, finansal kararlarımızın iklim ve çevre üzerindeki etkisini uluslararası platformlarda karşılaştırılabilir ve izlenebilir hale getiriyoruz." ifadesini kullandı.