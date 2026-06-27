ODEON Turizm ihracat şampiyonu oldu

Coral Travel Group'un destinasyon hizmetleri şirketi ODEON Turizm, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödül Törenin'nde sektöründe birinci oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ödül töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

TİM'in 33. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen ve Türkiye'nin ihracat performansına katkı sağlayan firmaların ödüllendirildiği törende ODEON Turizm, "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" listesinde genel sıralamada beşinci, seyahat hizmetlerinde ise birinci sırada yer aldı. Törende, Coral Travel Group Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Şirket, geçen yıl Türkiye'de 1,6 milyon turiste hizmet sunarak 1,6 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirdi ve son 4 yıldır üst üste hizmet ihracatında üst sıralarda yer alarak, istikrarlı büyümesini sürdürdü.

ODEON Turizm, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) yaptığı başvuru kapsamında halka arz sürecine de devam ediyor. Şirket, turizm değer zincirinde sunduğu uçtan uca entegre hizmet yapısıyla sektördeki konumunu korurken, yatırımcılar açısından da farklı gelir kaynaklarına sahip bir iş modeli sunmayı hedefliyor.

"21 ülkede hizmet veriyoruz"

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Coral Travel Group Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş, ODEON Turizm'in 2022'den bu yana hizmet ihracatı kategorisinde üst sıralarda kalmayı başardığını belirtti.

Bektaş, 1992'de başlayan uzun yolculukta 40 milyon misafire hizmet verdiklerine dikkati çekerek, "Tur operatörlüğünden konaklamaya, destinasyon hizmetlerinden havacılığa, bilgi teknolojilerinden güvenliğe kadar turizm endüstrisinin tüm temel alanlarında entegre bir yapıyla faaliyet gösteriyoruz. Bugün 21 ülkede, 37 şirketimiz ve 6 binden fazla çalışanımızla yılda yaklaşık 4 milyon turiste ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Grubun 2026 yılı planlarına ve büyüme stratejisine de değinen Bektaş, "Avrupa'da 2,4 milyon turiste ulaşırken, dünya genelinde ise yaklaşık 4 milyon misafire hizmet veren Coral Travel Group olarak küresel ölçekte büyümeye devam ediyoruz. 40 ülkedeki 90 destinasyonda operasyonlarımızı sürdürürken, değişen küresel koşullara rağmen 2026 yılında da mevcut büyüklüğümüzü ve pazardaki güçlü konumumuzu korumayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.