ODEON Turizm ihracat şampiyonu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ODEON Turizm ihracat şampiyonu oldu

ODEON Turizm ihracat şampiyonu oldu
27.06.2026 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Coral Travel Group'un destinasyon hizmetleri şirketi ODEON Turizm, TİM'in düzenlediği İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde seyahat hizmetlerinde birincilik ödülü aldı. Şirket, geçen yıl 1,6 milyar dolarlık hizmet ihracatı yaparak büyümesini sürdürüyor.

Coral Travel Group'un destinasyon hizmetleri şirketi ODEON Turizm, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödül Törenin'nde sektöründe birinci oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ödül töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

TİM'in 33. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen ve Türkiye'nin ihracat performansına katkı sağlayan firmaların ödüllendirildiği törende ODEON Turizm, "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" listesinde genel sıralamada beşinci, seyahat hizmetlerinde ise birinci sırada yer aldı. Törende, Coral Travel Group Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Şirket, geçen yıl Türkiye'de 1,6 milyon turiste hizmet sunarak 1,6 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirdi ve son 4 yıldır üst üste hizmet ihracatında üst sıralarda yer alarak, istikrarlı büyümesini sürdürdü.

ODEON Turizm, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) yaptığı başvuru kapsamında halka arz sürecine de devam ediyor. Şirket, turizm değer zincirinde sunduğu uçtan uca entegre hizmet yapısıyla sektördeki konumunu korurken, yatırımcılar açısından da farklı gelir kaynaklarına sahip bir iş modeli sunmayı hedefliyor.

"21 ülkede hizmet veriyoruz"

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Coral Travel Group Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş, ODEON Turizm'in 2022'den bu yana hizmet ihracatı kategorisinde üst sıralarda kalmayı başardığını belirtti.

Bektaş, 1992'de başlayan uzun yolculukta 40 milyon misafire hizmet verdiklerine dikkati çekerek, "Tur operatörlüğünden konaklamaya, destinasyon hizmetlerinden havacılığa, bilgi teknolojilerinden güvenliğe kadar turizm endüstrisinin tüm temel alanlarında entegre bir yapıyla faaliyet gösteriyoruz. Bugün 21 ülkede, 37 şirketimiz ve 6 binden fazla çalışanımızla yılda yaklaşık 4 milyon turiste ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Grubun 2026 yılı planlarına ve büyüme stratejisine de değinen Bektaş, "Avrupa'da 2,4 milyon turiste ulaşırken, dünya genelinde ise yaklaşık 4 milyon misafire hizmet veren Coral Travel Group olarak küresel ölçekte büyümeye devam ediyoruz. 40 ülkedeki 90 destinasyonda operasyonlarımızı sürdürürken, değişen küresel koşullara rağmen 2026 yılında da mevcut büyüklüğümüzü ve pazardaki güçlü konumumuzu korumayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Turizm, Odeon, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ODEON Turizm ihracat şampiyonu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale açıklarında “şeytan vatozu“ kamerada Gören gözlerine inanamadı Çanakkale açıklarında "şeytan vatozu" kamerada! Gören gözlerine inanamadı
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum
Sokak çetelerine operasyon: 5’i avukat toplam 34 şüpheliye gözaltı kararı Sokak çetelerine operasyon: 5'i avukat toplam 34 şüpheliye gözaltı kararı
İzmir’de 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 tutuklama İzmir'de 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 tutuklama
Trump’ın Türkiye’ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla’dan yeni hamle Trump'ın Türkiye'ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla'dan yeni hamle
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi

10:55
Fenerbahçe taraftarı bildiğiniz gibi Kapılar açılınca hücum ettiler
Fenerbahçe taraftarı bildiğiniz gibi! Kapılar açılınca hücum ettiler
10:49
YKS’de hatalı sorular var iddiası ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?
10:42
Elendikleri maç sonrası gazetecilere bağırdı
Elendikleri maç sonrası gazetecilere bağırdı
09:55
3 günde 2 büyük acı Soner Arıca’dan dayısı Kadir İnanır’a yürek burkan veda
3 günde 2 büyük acı! Soner Arıca'dan dayısı Kadir İnanır'a yürek burkan veda
09:44
Dünya Kupası sonrası bomba iddia Milli Takım’da Hakan-Orkun krizi
Dünya Kupası sonrası bomba iddia! Milli Takım'da Hakan-Orkun krizi
07:19
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi
Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 11:25:01. #7.12#
SON DAKİKA: ODEON Turizm ihracat şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.