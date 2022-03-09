ODÜ ile otomotiv firmaları arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Ordu Üniversitesi ile Altınordu ilçesinde faaliyet gösteren 10 otomotiv firması arasında uygulamalı eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversite ve sanayi işbirliği kapsamında, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TBMYO) Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Teknolojisi Programı ile Altınordu ilçesinde faaliyet gösteren 10 otomotiv firması arasında, firmaların teknik servislerinin mevcut teknik donanım ve personellerinden de istifade ederek, daha donanımlı 'otomotiv teknikerleri' yetiştirmek için uygulamalı eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

Ordu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen protokol imza törenine konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, "Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz ile Altınordu ilçesinde otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasında uygulamalı eğitim işbirliği protokolünü imzalıyoruz. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü'nde teknik donanım anlamında önemli imkanlara sahibiz, çok değerli hocalarımız, öğrencilerimiz var. Ordu Üniversitesi olarak kurumumuzda yürüttüğümüz eğitim-öğretim faaliyetleri ile öğrencilerimize kazandırdığımız bilimsel uygulamaların sanayiye aktarılmasını son derece önemsiyoruz. Ordu'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızla üniversitemiz dayanışma içinde, işbirliği içinde, çok daha iyi hizmet üreterek ilimizin otomotiv alanında kendi kendine yetme noktasında ortak bir tutum içerisindeyiz. Bu düşüncelerle imzaladığımız bu protokolün katılımcı tüm firmalara ve üniversitemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Protokol imza törenine ayrıca, Ordu Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mehmet Sami Güler, TBMYO Müdürü Prof. Dr. Kürşat Korkmaz ile otomotiv firmalarının temsilcileri katıldı. - ORDU