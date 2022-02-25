OECD'den Rusya'nın katılım sürecini sonlandırma ve Moskova ofisini kapatma kararı - Son Dakika
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OECD'den Rusya'nın katılım sürecini sonlandırma ve Moskova ofisini kapatma kararı

25.02.2022 22:57
OECD'den Rusya'nın katılım sürecini sonlandırma ve Moskova ofisini kapatma kararı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Ukrayna'ya yapılan saldırı sonrası Rusya'nın katılım sürecini sona erdirme ve Moskova ofisini kapatma kararı aldı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Ukrayna'ya yapılan saldırı sonrası Rusya'nın katılım sürecini sona erdirme ve Moskova ofisini kapatma kararı aldı.

OECD'den yapılan açıklamada, Rusya'nın 2014'ten bu yana ertelenen teşkilata katılım sürecinin resmen sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, OECD Konseyi'nin Genel Sekreter'den OECD Moskova ofisini kapatmak için gerekli adımları atmasını da talep ettiği kaydedildi.

OECD'nin Ukrayna halkıyla güçlü dayanışma içinde olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, bu ülkenin demokratik olarak seçilmiş hükümetine desteğin güçlendirilmesine karar verildiği aktarıldı.

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Ekonomik Kalkınma Ve İşbirliği Örgütü, Ukrayna, Moskova, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi OECD'den Rusya'nın katılım sürecini sonlandırma ve Moskova ofisini kapatma kararı - Son Dakika


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