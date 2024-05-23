OECD Ülkelerinde Ekonomik Büyüme Yavaş Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

OECD Ülkelerinde Ekonomik Büyüme Yavaş Artış Gösterdi

OECD Ülkelerinde Ekonomik Büyüme Yavaş Artış Gösterdi

OECD ülkelerinde ekonomik büyüme yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 ile bir önceki çeyreğe göre hafif artış gösterdi. G7 ülkeleri arasında İngiltere ve Almanya'da büyüme toparlanma gösterirken, ABD'de yavaşlama görüldü. Japonya'da ise ekonomi daraldı. OECD ülkelerinde ekonomik büyüme yıllık bazda yüzde 1,6 olarak hesaplandı.

23.05.2024 13:04
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Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ülkelerinde ekonomik büyüme yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 ile bir önceki çeyreğe göre hafif artış gösterdi.

OECD, yılın ilk çeyreğine ilişkin öncü ekonomik büyüme verilerini açıkladı.

Buna göre, OECD ülkelerinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), ocak-mart döneminde yüzde 0,4 büyüdü. Ekonomik büyüme bir önceki çeyrekte yüzde 0,3 olarak kayıtlara geçmişti.

G7 ülkeleri arasında İngiltere ve Almanya'da büyüme ilk çeyrekte sırasıyla yüzde 0,6 ve yüzde 0,2 ile toparlanma gösterdi. İngiltere'de ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,3 ve Almanya'da yüzde 0,5 daralmıştı.

Ekonomik büyüme Kanada'da ocak-mart döneminde yüzde 0,2, İtalya ve Fransa'da yüzde 0,1 olurken, Avro Bölgesi'nde yüzde 0,3 hesaplandı. Avro Bölgesi'nde de ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,1 küçülmüştü.

ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 olurken, bir önceki çeyrekteki yüzde 0,8 büyümeye göre özel tüketimdeki düşüşün etkisiyle yavaşlama gösterdi.

Japonya'da ise ekonomi yılın ilk üç ayında yüzde 0,5 daraldı.

OECD ülkelerinde ekonomik büyüme ilk çeyrekte yıllık bazda ise yüzde 1,6 olarak hesaplandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi OECD Ülkelerinde Ekonomik Büyüme Yavaş Artış Gösterdi - Son Dakika

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