OGM, Orman Koruma İçin 10,9 Milyar Lira Harcadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

OGM, Orman Koruma İçin 10,9 Milyar Lira Harcadı

22.08.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OGM, ormanların korunması ve sürdürülebilir yönetimi için ilk 6 ayda 10,9 milyar lira harcama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yılın ilk 6 ayında ormanların ve doğanın korunması ile sürdürülebilir yönetimi için yaklaşık 10,9 milyar liralık harcama yaptı.

AA muhabirinin, OGM'nin 2025 yılına ilişkin Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin orman varlığı, ağaçlandırma çalışmaları ve diğer faaliyetlerle artırılıyor.

Bu çerçevede yürütülen envanter çalışmalarıyla, 1973 yılında 20 milyon 199 bin 296 hektar olan orman varlığı, 2015'te 22 milyon 342 bin 935 hektara ulaştı. Ülkenin orman varlığı, 2023'te 23 milyon 363 bin 71 hektara, geçen yıl itibarıyla da 23 milyon 363 bin 84 hektara yükseldi.

Ormanlarda, çapı 8 santimetreden büyük gövdeli ağaçlar "ağaç serveti" olarak tanımlanıyor. Türkiye'de 1973-2024 döneminde dikili ağaç servetinin yıllık büyümesi 1,79 milyar metreküp oldu.

OGM, ekosistemin sağlığını takip ederek ormanları her türlü zararlıya karşı koruyor, yangınlar ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı da orman varlığının sürdürülebilirliğini sağlıyor.

Bu kapsamda Genel Müdürlük, kırsal kalkınma, ormanların ve doğanın korunması, sürdürülebilir yönetimi ile toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi alanlarında programları devreye aldı.

Genel Müdürlükçe, Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi Programı da uygulanıyor. Bu çerçevede, ormanların ve kaynaklarının korunması için 7 milyar 730 milyon 447 bin 889 lira, geliştirilmesi ve genişletilmesi için 2 milyar 922 milyon 208 bin 258 lira ve işletilmesi için de 208 milyon 221 bin 341 lira harcandı.

Böylece, 10 milyar 860 milyon 877 bin 488 lira harcanırken, bunun kurum bütçesi içindeki oranı yüzde 23,87 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi Programı'na da 1 milyar 780 milyon 520 bin 608 lira harcandı ve bu harcamanın kurum bütçesi içindeki oranı yüzde 3,91 oldu.

Kırsal Kalkınma Programı'yla, orman köylülerinin kalkındırılması ve desteklenmesi için ocak-haziran döneminde 2 milyar 510 milyon 766 bin 350 lira harcama yapıldı. Bu harcamanın kurum bütçesi içindeki oranı da yüzde 5,51 olarak hesaplandı.

OGM, uyguladığı diğer programlar da dahil edildiğinde, yılın ilk 6 ayında 15 milyar 947 milyon 747 bin 906 liralık harcama gerçekleştirdi.

Bu dönemde 74,7 milyon fidan üretildi

Genel Müdürlük, 5 bin hektarı endüstriyel ağaçlandırma olmak üzere 10 bin hektar ağaçlandırma tesisi programladı.

Bu kapsamda 6 ayda 2 bin 303 hektarda ağaçlandırma ve 1015 hektarda endüstriyel ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca, 74 milyon 722 bin fidan üretimi ve 51 milyon 300 bin fidan bakımı yapıldı.

Bakım çalışmaları 320 bin 497 hektar alanda gerçekleştirildi, 16 bin 878 hektar alanda doğal ve 1745 hektar alanda yapay gençleştirme çalışması tamamlandı.

Rehabilitasyon çalışmaları kapsamında da 4 bin 747 hektar alanda çalışma yürütüldü.

Türkiye'de 1946 orman parkı ve 863 bal ormanı bulunurken, yıl içinde 34 orman parkı ve 11 bal ormanı tesis edildi. Ayrıca, 22 orman parkının tescili kaldırıldı.

Genel müdürlükçe 131 bin 298 hektar alanda envanter çalışması gerçekleştirildi. Ekoturizm alanı yönetim plan sayısı 130'a ulaşırken, 6 ekoturizm alanı planlandı.

Biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla 2 orman işletme müdürlüğünde biyoçeşitliliğin orman amenajman planlarına entegrasyonu sağlandı.

Kaynak: AA

Orman Genel Müdürlüğü, Ekonomi, Türkiye, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OGM, Orman Koruma İçin 10,9 Milyar Lira Harcadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
Tuz Gölü’nde ’soğuk su gayzeri’ keşfi Tuz Gölü'nde 'soğuk su gayzeri' keşfi
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Görüntü Türkiye’den Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı Görüntü Türkiye'den! Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı
Sinan Burhan’ın esprili “avokado“ sorusuna sunucudan bomba yanıt Sinan Burhan'ın esprili "avokado" sorusuna sunucudan bomba yanıt
Erzurum’da düğüne gölge düşüren olay Yarıda kestiler Erzurum'da düğüne gölge düşüren olay! Yarıda kestiler
Galatasaray Zaniolo’nun bonservisini belirledi Galatasaray Zaniolo'nun bonservisini belirledi
Nafaka davasında karar Icardi Wanda’ya servet ödeyecek Nafaka davasında karar! Icardi Wanda'ya servet ödeyecek

10:41
İzmir’de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
09:42
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı! Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 11:26:37. #7.13#
SON DAKİKA: OGM, Orman Koruma İçin 10,9 Milyar Lira Harcadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.