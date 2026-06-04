Öğrenciler Otomotiv Tesisini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Öğrenciler Otomotiv Tesisini Ziyaret Etti

Öğrenciler Otomotiv Tesisini Ziyaret Etti
04.06.2026 09:59
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DPÜ Hisarcık MYO öğrencileri, Sakarya'daki otomotiv tesisine teknik gezi düzenledi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu (MYO) İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencileri için Sakarya'da faaliyet gösteren bir otomotiv sanayi üretim tesisine teknik ve kültürel gezi düzenlendi.

Geziye, Hisarcık MYO İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Öğr. Gör. Ahmet Danış, Öğr. Gör. Dr. Yeter Akkaya ve Öğr. Gör. Arif Emre Şen ile 29 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencisi katılım sağladı.

Program kapsamında öğrenciler, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan otomotiv üretim tesisini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kurumsal ve İş Planlama Müdür Yardımcısı Serkan Başak tarafından teknik gezinin içeriği hakkında bilgilendirme yapılırken, Kurumsal ve İş Planlama Uzmanı Canser Özgen tarafından işletmeyi tanıtan kısa bir video sunumu gerçekleştirildi.

Fabrika gezisi, 18 kişilik elektrikli gezi tramvayıyla iki grup halinde yapıldı. Yaklaşık bir saat süren saha turunda Halkla İlişkiler Sorumlusu Davut Taşkıran tarafından öğrencilere kulaklık sistemi aracılığıyla üretim süreçleri, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, otomasyon sistemleri ve yapay zeka destekli robotların kullanımı hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Gezi boyunca öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki teorik bilgilerini sahada gözlemleme fırsatı bulduğu, sektör uygulamalarını yakından inceleyerek mesleki deneyim kazandığı belirtildi. Yetkililer, bu tür teknik ziyaretlerin öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağladığını ve sektörle etkileşimlerini güçlendirdiğini vurguladı.

Teknik gezinin ardından düzenlenen kültürel etkinliklerle öğrenciler Sakarya'nın tarihi ve sosyal yapısını da yakından tanıma fırsatı buldu.

Okul yönetimi, organizasyona verdikleri desteklerden dolayı Kurumsal ve İş Planlama Müdür Yardımcısı Serkan Başak, Kurumsal ve İş Planlama Uzmanı Canser Özgen ile Halkla İlişkiler Sorumlusu Davut Taşkıran'a teşekkür etti. Öğrenciler ve firma temsilcileri ise benzer etkinliklerin devam etmesi temennisinde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Hisarcık, Otomobil, Sakarya, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Öğrenciler Otomotiv Tesisini Ziyaret Etti - Son Dakika

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