Öğrenciler yaptıkları sabunu satarak ihtiyaç sahiplerine erzak aldı - Son Dakika
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Öğrenciler yaptıkları sabunu satarak ihtiyaç sahiplerine erzak aldı

01.05.2022 00:57
Öğrenciler yaptıkları sabunu satarak ihtiyaç sahiplerine erzak aldı

Seydikemer Eşen Anadolu Lisesi öğrencileri 'Mavi Yeşil Okullar Projesi' çerçevesinde evlerinde bulunan atık ve kullanılmayan zeytinyağlarından önce sabun yaptı, ardından sabunları satarak kazandıkları para ile ihtiyaç sahiplerine gıda ve nakit para yardımında bulundu.

Seydikemer Eşen Anadolu Lisesi öğrencileri 'Mavi Yeşil Okullar Projesi' çerçevesinde evlerinde bulunan atık ve kullanılmayan zeytinyağlarından önce sabun yaptı, ardından sabunları satarak kazandıkları para ile ihtiyaç sahiplerine gıda ve nakit para yardımında bulundu.

Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden sabun yapım ustası Muzaffer Çetin öğrencilere okul bahçesinde sabun yapımı eğitimi verdi. Öğrenciler evlerinden getirdiği atık zeytinyağını sığla, defne, dut, andız gibi ağaçların yapraklarını kullanarak sabun yapımını öğrendiler.

Öğrenciler yaptıkları zeytinyağı sabunlarını Eşen Mahallesinde halk pazarında açtıkları tezgahta ve esnaflara satarak gelir elde etti. Okul Müdürü Umut Çağdaş Kılıç, sabunların çeşitli araçlarla satılarak geliriyle gereksinimi olan ailelere Ramazan ayı içerisinde yardım malzemesi olarak dağıtılmasını istedi.

'Mavi Yeşil Okullar Projesi' çerçevesinde atık yağlardan elde edilen sabunların tamamını satan öğrenciler, bu çalışmanın geliriyle ihtiyaç sahibi aileler için gıda paketi ve nakdi yardım kolileri hazırladı. Tespit edilen çok sayıda aileye gıda ve temizlik maddelerinden oluşan paketler ailelere dağıtımı yapıldı. - MUĞLA

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Anadolu Lisesi, okullar, Okul, Eşen, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Öğrenciler yaptıkları sabunu satarak ihtiyaç sahiplerine erzak aldı - Son Dakika


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