Öğrencilerden Zeytin Fidanı Dikimi

Marmarabirlik ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen fidan dikim töreninde, öğrenciler geleceğe uzanacak zeytin ağaçlarını toprakla buluşturdu. Mesleki ve teknik eğitimin uygulamalı eğitim imkanlarını güçlendirmek amacıyla Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Marmarabirlik arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama alanında zeytin fidanı dikim töreni gerçekleştirildi. Törene Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Özhan, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Marmarabirlik tarafından okulun uygulama arazisine Gemlik, Edremit ve Domat tipi olmak üzere alım garantili toplam bin 160 zeytin fidanı kazandırıldı. Protokol kapsamında öğrencilerin zeytin yetiştiriciliğini uygulamalı olarak öğrenmeleri, üretim süreçlerini yerinde deneyimlemeleri ve tarımsal üretime yönelik mesleki becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Törende konuşan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, mesleki eğitimin üretimle iç içe yürütülmesinin önemine dikkat çekerek, dikilen fidanların bakım ve gelişim süreçlerinin öğrenciler tarafından takip edileceğini söyledi. Çokgezer, öğrencilerin kendi emekleriyle büyütecekleri ağaçlar sayesinde hem tarımsal bilgi ve beceri kazanacaklarını hem de üretim kültürünü yaşayarak öğreneceklerini ifade etti.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız ise zeytinin sadece ekonomik bir değer değil, aynı zamanda kültürel bir miras olduğunu belirterek, gençlerin bu bilinçle yetişmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Eğitim kurumlarıyla gerçekleştirilen iş birliklerini önemsediklerini ifade eden Yıldız, bugün toprakla buluşan fidanların gelecekte ürün vereceğini, öğrencilerin emekleriyle büyüyecek bu ağaçların gelecek nesillere bırakılacak kalıcı bir miras niteliği taşıdığını söyledi.

Yıldız, Marmarabirlik'in yalnızca üretici ortaklarının yanında yer alan bir tarım kuruluşu olmadığını, aynı zamanda tarımsal eğitimin gelişmesine ve gençlerin üretimle buluşmasına katkı sağlayan sosyal sorumluluk projelerine de önem verdiğini belirterek, benzer iş birliklerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Bursa Ticaret Borsası temsilcileri ve öğrenciler hep birlikte zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte fidanlara can suyu verilirken, geleceğe bırakılacak kalıcı bir değerin ilk adımları da atılmış oldu. Marmarabirlik'in öncülüğünde hayata geçirilen proje, eğitim ile üretimi buluşturan örnek bir model olarak dikkat çekerken, öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamasının yanı sıra sürdürülebilir tarım bilincinin yaygınlaşmasına da önemli destek sunacak. - BURSA