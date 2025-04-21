Öğretmen Esenliği Zirvesi Düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Öğretmen Esenliği Zirvesi Düzenlendi

Öğretmen Esenliği Zirvesi Düzenlendi

Enerjisa ve Öğretmen Ağı, 250 öğretmenle 'Öğretmen Esenliği Zirvesi'ni gerçekleştirdi.

21.04.2025 12:30
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Enerjisa Enerji ve Öğretmen Ağı işbirliğiyle hayata geçirilen "Öğretmene Değer" projesi kapsamında, 250 öğretmenin katılımıyla "Öğretmen Esenliği Zirvesi" düzenlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, zirvede, öğretmenlerin bireysel ve mesleki esenlikleri ele alınırken, bireysel iyilik halinden okul iklimine, topluluk olmanın gücünden iyi örneklerin paylaşımına kadar pek çok konu masaya yatırıldı.

Enerjisa Enerji yönetiminin de katıldığı etkinlikte, daha iyi bir gelecek için kişisel ve mesleki güçlenme için öğretmenlerle birlikte üretmeye ve öğrenmeye devam edileceği vurgulandı.

Öğretmen Ağı ve Enerjisa Enerji iş birliğiyle hayata geçirilen Öğretmene Değer projesi kapsamında bugüne kadar 300'den fazla öğretmenle bir araya gelindi, 200 saati aşan atölye ve etkinliklerde dijital eğitim teknolojilerinden iyi yaşama, kapsayıcı eğitimden toplumsal cinsiyet eşitliğine, psikodramadan deprem sonrası dayanışmaya kadar pek çok tema ele alındı.

Öğretmenlerin yaşadıkları zorlukları paylaşmaları, birlikte çözüm üretmeleri ve farklı disiplinlerden beslenerek güçlenmeleri desteklendi, böylece mesleki yolculuklarına ve bireysel iyi oluş hallerine katkı sunuldu.

Açıklamada, etkinliğin açılış konuşmalarını Enerjisa Enerji İletişim Direktörü Göktürk Demirel, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ve Öğretmen Ağı Eş Genel Koordinatörü Irmak Akıncı Canbaz'ın gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu, Enerjisa Enerji'nin sürdürülebilirlik yaklaşımının çevresel, ekonomik ve güçlü bir sosyal etki vizyonuna dayandığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Biz sürdürülebilirliği sadece kaynakların verimli kullanımı olarak değil, bireylerin ve toplumun potansiyelini ortaya çıkaracak koşulların yaratılması olarak görüyoruz. 'Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek' vizyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz Öğretmene Değer projesi de tam olarak bu anlayışın bir yansıması. Öğretmen Ağı ile birlikte yürüttüğümüz bu projeyle, öğretmenlerin esenliğine alan açıyor, onların güçlenmesini, birbirlerinden öğrenmesini ve dayanışmayla dönüşmesini destekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki, sürdürülebilir bir toplum inşa etmek, eğitimden, eğitimin merkezindeki öğretmenlerden başlar ve inanıyoruz ki daha iyi bir gelecek, öğretmenin esenliğiyle başlar."

Canbaz da öğretmen esenliğinin herkes için eşit, kapsayıcı ve nitelikli eğitimin olmazsa olmazı olduğunu belirterek, "Öğretmen Ağı'nın öğretmenlerle birlikte yürüdüğü 10 yıla yaklaşan yolculuğunda gördük ki eğitimin en önemli öznelerinden olan öğretmenlerin iyi oluşları eğitimde kritik bir fark yaratıyor. Kendini güvende ve güçlü hisseden, yalnız değil, bir topluluğun parçası olarak desteklendiğini deneyimleyen öğretmenlerin sayısı ne kadar artarsa, güçlü bir eğitim sistemi için ihtiyaç duyduğumuz dönüşüme o kadar yaklaşırız diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu bağlamda öğretmen esenliği konusunu daha geniş çevrelerle ve önemine dair konuşmanın kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Canbaz, "Öğretmene Değer projesi ve Öğretmen Esenliği Zirvesi'ni hayata geçirirken katkı ve desteklerini esirgemeyen paydaşımız Enerjisa Enerji ile birlikte bu konudaki tartışmayı genişletmeye ve sözü büyütmeye fırsat bulabildiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Etkinlik, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Öğretmen Esenliği Zirvesi Düzenlendi - Son Dakika

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