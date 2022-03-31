OGS'de son gün - Son Dakika

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OGS'de son gün

31.03.2022 09:36
OGS'de son gün

Türkiye'de otomatik geçiş sistemi (OGS) kullanımı bu gece yarısı sona erecek.

Türkiye'de otomatik geçiş sistemi (OGS) kullanımı bu gece yarısı sona erecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, geçen yıl gişelerde hızlı geçiş sisteminden (HGS) 563,1 milyon, OGS'den ise 71,6 milyon geçiş gerçekleşti.

İki ayrı geçiş sistemi yerine tek geçiş sistemine geçilmesi kapsamında, son gün olarak 31 Mart belirlenmişti.

OGS cihazı olan araç sahiplerine, ilgili bankalar tarafından ücretsiz HGS etiketi veriliyor ve hesapları da HGS'ye dönüştürülüyor. OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve varsa henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil ediliyor. İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyorsa ilgilinin banka hesabına/kredi kartlarına iade ediliyor.

OGS cihazları bu gece yarısı itibarıyla iptal edilecek.

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Otomatik Geçiş Sistemi, Hızlı Geçiş Sistemi, 31 Mart, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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