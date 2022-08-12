"Öğütücü bilya" ithalatında tarife kontenjanı belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

"Öğütücü bilya" ithalatında tarife kontenjanı belirlendi

12.08.2022 09:25
"Öğütücü bilya" ithalatında tarife kontenjanı belirlendi

"Öğütücü bilya" ithalatında tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için toplam 1040 ton olacak.

"Öğütücü bilya" ithalatında tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için toplam 1040 ton olacak.

Ticaret Bakanlığının, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, öğütücü bilya ithalatında korunma önlemi uygulanmasına ilişkin karar kapsamında, ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları belirlendi.

Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için toplam 1040 ton olacak. Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 347 tonu geçemeyecek.

Talep başvuruları, Ticaret Bakanlığı internet sitesinde elektronik imza ile yapılacak. Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde başvurular fiziksel olarak da yapılabilecek.

Tarife kontenjanı, "ilk gelen ilk alır" yöntemiyle dağıtılacak. Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 20 tonu geçemeyecek. Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenecek.

Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içinde serbest dolaşıma girebilecek.

???????Düzenleme, 26 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

YORUMLAR
500
Kolombiya ve Venezuela 3 yıl sonra karşılıklı olarak büyükelçilerini atadı Kolombiya ve Venezuela 3 yıl sonra karşılıklı olarak büyükelçilerini atadı FREE TOWN - Sierra Leone'de hükümet karşıtı protestoda 6 polis öldü FREE TOWN - Sierra Leone'de hükümet karşıtı protestoda 6 polis öldü
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Öğütücü bilya' ithalatında tarife kontenjanı belirlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:45 Annesinin vefatının ardından sahneye çıkan şarkıcı Ebru Gündeş, gözyaşlarına hakim olamayarak konseri yarıda kesti
08:37 Karamollaoğlu'ndan Suriyeli göçmenlerin gönderilmesiyle ilgili çıkış: Esad ile oturup konuşmak bu süreci hızlandırır
07:58 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle yıldızı parlayan Yunus Emre Yıldırımer, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu
05:07 Sağlıkçılara müjde! Ek Ödeme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
04:07 Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 13 ilin emniyet müdürlüklerinde değişikliğe gidildi
01:06 CHP lideri Kemal Kılıçdarığlu, YSK'da olmayan seçmen bilgilerine nasıl ulaştığını anlattı
00:27 Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri ve maç tarihleri netleşti! İşte detaylar...
23:55 Volkan Demirel'in tescilli güzel eşi Zeynep Sever'den dikkat çeken pozlar
23:18 Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, Arda Güler'i eleştirdi: Hakemlerle fazla konuşuyor
23:15 İsveç'in Türkiye'ye iade edeceği kişinin Okan Kale olduğu öğrenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 09:37:40. #1.13#
SON DAKİKA: "Öğütücü bilya" ithalatında tarife kontenjanı belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement