"Öğütücü bilya" ithalatında tarife kontenjanı belirlendi

"Öğütücü bilya" ithalatında tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için toplam 1040 ton olacak.

Ticaret Bakanlığının, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, öğütücü bilya ithalatında korunma önlemi uygulanmasına ilişkin karar kapsamında, ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları belirlendi.

Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için toplam 1040 ton olacak. Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 347 tonu geçemeyecek.

Talep başvuruları, Ticaret Bakanlığı internet sitesinde elektronik imza ile yapılacak. Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde başvurular fiziksel olarak da yapılabilecek.

Tarife kontenjanı, "ilk gelen ilk alır" yöntemiyle dağıtılacak. Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 20 tonu geçemeyecek. Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenecek.

Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içinde serbest dolaşıma girebilecek.

???????Düzenleme, 26 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.