OİB'den İtalya'daki Autopromotec Fuarı'na 11 firmayla milli katılım - Son Dakika
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OİB'den İtalya'daki Autopromotec Fuarı'na 11 firmayla milli katılım

30.05.2022 15:36
OİB'den İtalya'daki Autopromotec Fuarı'na 11 firmayla milli katılım

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), İtalya'nın Bologna kentinde iki yılda bir yapılan ve alanında Avrupa'nın en büyük fuarlarından biri olan Autopromotec Fuarı'na 11 firmayla milli katılım gerçekleştirdi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), İtalya'nın Bologna kentinde iki yılda bir yapılan ve alanında Avrupa'nın en büyük fuarlarından biri olan Autopromotec Fuarı'na 11 firmayla milli katılım gerçekleştirdi.

Birlik'ten yapılan açıklamaya göre, Türk otomotiv firmaları, 25-28 Mayıs'ta düzenlenen fuarda tedarik sanayisindeki ürünlerini sergiledi.

OİB Yönetim Kurulu Üyesi Müfit Karademirler ve OİB Denetim Kurulu Üyesi Ali Kemal Yazıcı'nın da katıldığı organizasyonda Türk ve İtalyan otomotiv firmaları, sektörde karşılıklı iş birliği imkanları ve ticaretin artırılmasına yönelik önemli toplantılar gerçekleştirdi.

Fuarda, farklı ülkelerden gelen alım heyetleriyle ikili görüşmeler yapan Türk firmaları, yeni iş fırsatları yakaladı.

Türkiye, İtalya'nın en fazla otomotiv ithal ettiği 4'üncü ülke

İtalya pazarı, Türk otomotiv sektörü açısından önemli yer tutuyor. İtalya, otomotiv ithalatında Almanya, İspanya ve Fransa'nın ardından en fazla ithalatı Türkiye'den yapıyor.

Türkiye, İtalya'ya 2021'de, bir önceki yıla göre yüzde 15 artışla yaklaşık 2,5 milyar dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirdi. Türk otomotiv sektörü gerçekleştirdiği ihracatla, İtalya'nın otomotiv ithalatından yüzde 5,8'lik pay almayı başardı.

Türkiye'nin İtalya'ya yaptığı ihracatta öne çıkan ürün 882,6 milyon dolarla binek otomobiller olurken bu ürünü 778,4 milyon dolarla tedarik endüstrisi, 572,8 milyon dolarla eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar takip etti.

Bu yılın nisan ayında da İtalya'ya ihracat artışı sağlayan Türkiye, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6'lık artış kaydederek 212 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi OİB'den İtalya'daki Autopromotec Fuarı'na 11 firmayla milli katılım - Son Dakika


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