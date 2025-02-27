OKA Yönetim Kurulu Toplantısı'nda 'Samsun Model Fabrika' Sunumu Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

OKA Yönetim Kurulu Toplantısı'nda 'Samsun Model Fabrika' Sunumu Yapıldı

OKA Yönetim Kurulu Toplantısı\'nda \'Samsun Model Fabrika\' Sunumu Yapıldı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında toplandı. Toplantıda, Samsun Model Fabrika Müdürü Onur Berberoğlu tarafından 'Model Fabrikalar Yaklaşımı ve Yalın Üretim' konulu sunum gerçekleştirildi.

27.02.2025 16:17  Güncelleme: 16:39
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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu Toplantısı'nda "Samsun Model Fabrika" sunumu yapıldı.

2025 yılının ilk OKA Yönetim Kurulu Toplantısı, Samsun Valisi Vali Orhan Tavlı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya; Amasya Valisi Önder Bakan, Çorum Valisi Ali Çalgan, Tokat Valisi Abdullah Köklü, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Amasya İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan, Tokat İl Genel Meclisi Başkanı Ali İhsan Gürel, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle katıldı.

Toplantının sonunda, Samsun Model Fabrika Müdürü Onur Berberoğlu tarafından "Model Fabrikalar Yaklaşımı ve Yalın Üretim" konusunda yapılan örnek çalışmalar ve proje çıktıları hakkında bilgi verildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Orhan Tavlı, Ekonomi, Eğitim, samsun, Yalın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OKA Yönetim Kurulu Toplantısı'nda 'Samsun Model Fabrika' Sunumu Yapıldı - Son Dakika

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