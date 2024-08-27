Okul servisi ücretleri velilerin korkulu rüyası oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Okul servisi ücretleri velilerin korkulu rüyası oldu

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İstanbul'da artan servis ücretleri, velilerin bütçelerini zorlamaya devam ederken, birçok aile çözümü çocuklarını sabah erken saatlerde kendi araçlarıyla okula bırakmakta buluyor.

27.08.2024 18:47  Güncelleme: 18:54
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Okul servisi ücretleri velilerin korkulu rüyası oldu

Servis ücretleri cep yakıyor: Veliler çözümü kendi araçlarıyla çocuklarını okula götürmekte buluyor

İSTANBUL - İstanbul'da artan servis ücretleri, velilerin bütçelerini zorlamaya devam ederken, birçok aile çözümü çocuklarını sabah erken saatlerde kendi araçlarıyla okula bırakmakta buluyor. Yüksek servis maliyetlerinden kaçınmak isteyen veliler, bu yöntemle maliyeti düşürmeyi hedefliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında İstanbul'da kent içi toplu taşıma fiyatlarına zam yapmasının ardından İstanbul okul servis ücretleri 2024 fiyatları da artmış oldu. İstanbul okul servis ücretlerine yüzde 16 zam geldi. 0-1 kilometre arası mesafe ücreti bin 931 lira 40 kuruş oldu. 23-25 kilometre 4 bin 519 TL olarak belirlendi. Bazı servis şirketleri ve okullar, UKOME'nin belirlediği fiyat tarifesine uymayarak yüzde 100'e varan zamlar yaptı. Bu durum, özellikle kısa mesafelerde bile yüksek maliyetlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Birçok aile çözümü çocuklarını sabah erken saatlerde kendi araçlarıyla okula bırakmakta buluyor. Veliler, artan maliyetlere karşı daha fazla seçenek ve şeffaf fiyatlandırma talep ediyor.

"Sabah bir saat erken kalkıp çocuklarımı okula kendim bırakacağım"

Okul servis fiyatlarının çok yüksek olduğunu ifade eden Veli Ayhan Ünal, "Benim 2 ayrı okula giden 2 çocuğum var. İkisine de ayrı servis gerekiyor fakat ben çocuklarımı servise veremeyeceğim. Çok yüksek fahiş fiyatlar isteyen servis firmaları var. Bu durum yüzünden çok kişi zorda kalacak. Bizde bu durumdan etkilenen ailelerdeniz. Alternatif olarak sabah bir saat erken kalkıp çocuklarımı okula kendim bırakacağım. Çocuklarımıza servis hizmeti yapacağız. Kendi aracımla götürürsem daha karlı olacak. Servis kullanmak lüks oldu. O yüzden bu fiyatlarla kimse çocuğunu okula servisle göndermez. Senelik 60 bin TL gibi rakamlar var. Günlük 300 TL üzerinde servis ücreti oluyor. Benim iki çocuğum var, servise versem senelik 60 binden hesaplasak 120 bin TL'yi bulacak. Bu fahiş fiyatlarının yetkililerin önlem alınması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Taşımalı eğitim amacının dışına çıktı"

Taşımalı eğitimin uygun ve güvenli olduğu için tercih edildiğini vurgulayan Ünal, "Taşımalı eğitimde uygunluk boyutu ortadan kalktı diyebiliriz. Etrafımdaki aracı olmayan veliler, şu anda ne yapacakları konusunda daha fikir bulamadılar. Bir arkadaşım bana, kendi çocuğu için kendi aracımla götürmemi talep etti. Bu da ne kadar doğru ne kadar sağlıklı oturup düşünmeliyiz. Durum bu boyuta geldi artık. Umarım bu fiyatlara düzenleme gelir ve artık herkes gönül rahatlığı ile çocuklarını servisle okula götürebiliriz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Okul servisi ücretleri velilerin korkulu rüyası oldu - Son Dakika

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