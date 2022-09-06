Eminönü'nde okul alışverişi hareketliliği - Son Dakika
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Eminönü'nde okul alışverişi hareketliliği

06.09.2022 14:07
Eminönü'nde okul alışverişi hareketliliği

Okulların açılmasına sayılı günler kala veliler ve öğrenciler kırtasiye malzemelerinde eksikleri tamamlamak için Eminönü'nün yolunu tuttu.

Okulların açılmasına sayılı günler kala veliler ve öğrenciler kırtasiye malzemelerinde eksikleri tamamlamak için Eminönü'nün yolunu tuttu. Alışverişe gelen veliler ve öğrenciler pahalılıktan yakındı.

Okulların açılmasına sayılı günler kala veliler kırtasiye alışverişini sürdürüyor. Alışverişe gelen veliler ve öğrenciler defter, kalem, çanta, suluk gibi okul malzemesi ürünlerde en uygun fiyatı aradı. Tahtakale'de kırtasiye esnafı toptan şekilde de satış yaptıklarından dolayı fiyatların uygun olduğunu söyledi. Veliler ise geçen seneye göre fiyatların ikiye katlandığını ifade ederken pahalılıktan yakındı. Tahtakale'de okul çantaları 300-400 lira, kurşun kalemler 3-4 lira, defterler 20-70 lira arası, kalem kutusu 50 lira civarında satılıyor.

"Veliler bazen bu fiyat artışına şaşırıyor"

Eminönü'nde birçok şey bir arada bulunabildiğini söyleyen kırtasiyeci Yağız Aslan, "Defter fiyatları küçük boylar 10 liradan başlıyor, büyük boylar 13-14 liradan 30 liralara kadar çıkıyor. Kurşun kalemler 4-5 lira silgilerde aynı fiyat. Okul çantaları 200-400 lira aralığında satılıyor. Boya gurubunda yüzde 50-60 civarında artış var. Defter grubunda fiyatlar 4 katını buldu, defterler ithal olarak geliyor. Veliler bazen bu fiyat artışına şaşırıyor" dedi.

"25 lira sadece silgi ve kaleme ödedim"

Çocuklar için okul malzemeleri baktığını ifade eden Şule Kurban "Kalemlik, kalem ve silgi aldım. 25 lira sadece silgi ve kaleme ödedim. Kitap, defter gibi ürünleri için bekliyorum. Fiyatları bayağı pahalı buldum" diye konuştu.

"Geçen seneden kalanları kullanacağız"

Fiyatların pahalılığından yakınan Yasemin Yılmaz ise "Kırtasiye ürünleri bakmaya geldim. Fiyatlara bakıyoruz, çok pahalanmış. Şuan çanta ve su matarası bakıyoruz. Fiyat artışından dolayı geçen seneden kalanları kullanacağız. Geçen seneden kalan yaprakları kullanacağız. Toplu alamayacağımız için tek tek alacağız. Uygun bir şeyler bulursak alışveriş yapacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Tahtakale, Eminönü, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eminönü'nde okul alışverişi hareketliliği - Son Dakika

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