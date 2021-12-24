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Oltu Cağ Kebap Fabrikası deneme üretimine başladı - Son Dakika

Oltu Cağ Kebap Fabrikası deneme üretimine başladı

24.12.2021 21:26
Oltu Cağ Kebap Fabrikası deneme üretimine başladı

Oltu Cağ Kebap Fabrikası deneme üretimine başladıERZURUM Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fuat Demir ve yönetim kurulu üyelerinin ortaklaşa açmış oldukları Oltu Cağ kebap fabrikası denemi üretimine başladı.

Oltu Cağ Kebap Fabrikası deneme üretimine başladı

ERZURUM Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fuat Demir ve yönetim kurulu üyelerinin ortaklaşa açmış oldukları Oltu Cağ kebap fabrikası denemi üretimine başladı.

Erzurum Oltu ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde 2020 yılında temeli atılan modern cağ kebap fabrikası bugün itibarıyla dememe üretimine geçildi.

Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fuat Demir, 20 Ağustos 2020 tarihinde Oltu cağ kebabı olarak başlatmış olduğumuz fabrikada hamd olsun bugün deneme üretimine başladık. Türk Mutfağına ve gastronomiye yeni bir lezzet sunuyoruz. İnşallah sonu hayırlı olur ülkemizin bu sıkıntılı günlerinde ekonomiye istihdama ve üretime katkıda bulunmak bölgemizin küçük baş hayvan sayısını artırmak için kurduğumuz bu fabrika bölge insanına çok faydası olacağına inanıyorum. Oltu cağ kebap fabrikası bütün illerimize hazır bir şekilde cağ göndereceğiz. Üretimimiz hayırlı olsun buradan bu tesisimizde bizlere destek olan Yönetim kurulu arkadaşlarıma Erzurum Valimiz Okay Memiş'e, Erzurum Büyük Şehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e ayrıca Oltu halkına çok teşekkür ederim. Oltu Organize sanayisinin bu tür işletmelerle daha çok sayıda istihdama faydalı olacağına inanıyorum. Biz buradan her zaman yerli ve milli sanayicilerin üretmeye devam edeceğini vurguluyor ve herkese teşekkür ederim" dedi.

Oltu'da Cağ kebabı işletmecisi Kemalettin Mansız ise "On üç yıldır bu işi yapmaktayım çoğu zaman kaliteli et bulmakta zorlanıyorduk. Fabrika sayesinde bu sorunumuz ortadan kalktı. Başkanımız ve ekibine yapmış oldukları fabrikadan dolayı teşekkür ederim." dedi.

Oltu Cağ Kebap Fabrikası deneme üretimine başladı
Oltu Cağ Kebap Fabrikası deneme üretimine başladı
Oltu Cağ Kebap Fabrikası deneme üretimine başladı

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Fuat Demir, Fabrika, Erzurum, Oltu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Oltu Cağ Kebap Fabrikası deneme üretimine başladı - Son Dakika Ekonomi


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