Oltu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Toplantısı Gerçekleştirildi

Ekonomi

2024 yılı Oltu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kasım ayı müteşebbis toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi.

Gündem maddelerinin ele alındığı toplantıda; Devlet Su İşleri tarafından ana yol güzergahında yapılacak olan menfez çalışmaları, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan kavşak projesi görüşüldü. Toplantıda ayrıca Oltu Belediyesi yan yol çalışması hakkında ve Büyükşehir Belediyesinin sıcak asfalt çalışmaları hakkında bilgi verildi. - ERZURUM