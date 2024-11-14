Oltu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Oltu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Toplantısı Gerçekleştirildi

Oltu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Toplantısı Gerçekleştirildi

2024 yılı Oltu Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ana yol güzergahındaki menfez çalışmaları ve kavşak projeleri görüşüldü.

14.11.2024 09:50  Güncelleme: 09:53
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2024 yılı Oltu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kasım ayı müteşebbis toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi.

Gündem maddelerinin ele alındığı toplantıda; Devlet Su İşleri tarafından ana yol güzergahında yapılacak olan menfez çalışmaları, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan kavşak projesi görüşüldü. Toplantıda ayrıca Oltu Belediyesi yan yol çalışması hakkında ve Büyükşehir Belediyesinin sıcak asfalt çalışmaları hakkında bilgi verildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Oltu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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