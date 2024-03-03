Oltu OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Mustafa Çiftçi Başkanlığında Gerçekleşti

Romanya Dışişleri Bakanı Türkiye ile İlişkileri Geliştirmek İçin Çalışıyor

Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, Türkiye ile ekonomi ve Karadeniz'de güvenliğin sağlanması gibi alanlarda ikili ilişkileri geliştirmek için yakın şekilde çalıştıklarını söyledi. Odobescu, Türkiye'nin Romanya için stratejik bir ortak olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaştığını belirtti. Ayrıca, Karadeniz'deki mayın temizliği çalışmalarının Ukrayna'nın transit geçişine yardımcı olacağını ifade etti.