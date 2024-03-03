Oltu OSB Yönetim Kurulu Toplantısı'na Vali Mustafa Çiftçi, başkanlık etti.
Oltu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki son durumun ele alındığı toplantıya; Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen, Erzurum Karayolları 12. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, Erzurum DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Oltu OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Baki Karaca ile yönetim kurulu üyeleri ve Oltu OSB Müdürü Salih Hocaoğlu katıldı. - ERZURUM
Son Dakika › Ekonomi › Oltu OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Mustafa Çiftçi Başkanlığında Gerçekleşti - Son Dakika
Antalya Diplomasi Forumu 2024'te düzenlenen "Enerji Güvenliğinde Değişen Paradigmalar" başlıklı panelde enerji jeopolitiğinde yaşanan paradigma değişiklikleri, Ukrayna'daki savaşın dünya enerji piyasaları ve enerji siyasetine etkileri, temiz enerjiye geçiş ve sıfır emisyon hedefleri ile...
Başkan Böcek, ekonomik sıkıntı yaşayan halka destek olduklarını belirterek, eğitim bursu ve su fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP Döşemealtı Belediye Başkan adayı Menderes Dal'ın seçim koordinasyon merkezinin açılışı da yapıldı. Başkan Böcek ve Menderes Dal, hizmetlerini anlattı ve destek istedi. Ayrıca, Korkuteli'de de CHP Belediye Başkan adayı Saniye Caran'ın seçim koordinasyon merkezi açıldı.
Çayeli ilçesine bağlı Aşıklar Köyü, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle pekmez ve kokulu üzüm şırası üretmek için tarımsal kalkınma kooperatifini kurdu. Köy halkı, israf olan meyveleri pekmez, meyve suyu, şıra ve reçel haline getirerek ek gelir elde etmeyi hedefliyor. Projeyle kırsalda yaşayan nüfusun geliri artırılarak kente göçün azaltılması amaçlanıyor.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Metrosu'nun General Asım Gündüz İstasyonu'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Soyer, bu büyük raylı sistem yatırımının İzmirlilere armağan olacağını belirtti.
Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, Türkiye ile ekonomi ve Karadeniz'de güvenliğin sağlanması gibi alanlarda ikili ilişkileri geliştirmek için yakın şekilde çalıştıklarını söyledi. Odobescu, Türkiye'nin Romanya için stratejik bir ortak olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaştığını belirtti. Ayrıca, Karadeniz'deki mayın temizliği çalışmalarının Ukrayna'nın transit geçişine yardımcı olacağını ifade etti.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması tarafından, Nurdağı ilçesinde 42 traktör sürücüsüne 'Robs demirinin kullanımının önemi ve traktörlerde kullanılacak aydınlatmalar ile genel trafik güvenliği' hakkında eğitim semineri düzenlendi. Ayrıca traktör sürücülerine 50 adet reflektör dağıtımı yapılarak reflektif yelek kullanımında farkındalık sağlandı.
Türkiye pazarında da oldukça güçlü bir satıcı konumunda yer alan ABD merkezli ev eşyaları perakende zinciri Christmas Tree Shops küresel krize dayanamayıp iflas bayrağını çekti. 50 yılı aşkın süredir ev mobilyaları ve oyuncaklar üreten dev firma 72 şubesini kapatmak zorunda kaldı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, son 10 yılın mart aylarında karışık bir performans sergilerken, endeks artış kaydettiği 4 ayda ortalama yüzde 9,44 değer kazandı. Son 5 yılda BIST 100 endeksine göre her yılın mart ayında daha iyi getiri sağlayan hisseler arasında Prizma Press, İnfo Yatırım, Ersu Meyve ve Gıda, Pınar Et ve Un Sanayi ile Merko Gıda öne çıktı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ‘2. Dönem Tanıtım Toplantısı’nda, gelecek 5 yılda hayata geçirecekleri projeleri kamuoyuna tanıttı. Sosyal belediyecilikte Türkiye’ye örnek olduklarını belirten Seçer, “Her alanda çığır açtık. Kafalar değişti ne çok değişti. İnovatif, vizyoner, yenilikçi bir anlayış getirdik. Sözümüzdür: Mersin metrosu tamamlanacak, Mersinlilerin hizmetine girecek” dedi.
ANKA’NIN EKONOMİ KOORDİNATÖRÜ ERDAL SAĞLAM’IN KALEMİNDEN HAFTALIK EKONOMİ ANALİZİ: YÜKSEK ENFLASYON VE BEKLENTİLERDE BOZULMA DEVAM EDİYOR.
Sizin düşünceleriniz neler ?