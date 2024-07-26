Olumsuz hava şartları bal verimini olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Ekonomi

Olumsuz hava şartları bal verimini olumsuz etkiledi

Çankırı'da yaz mevsiminde etkili olan olumsuz hava şartları arıların gelişim ve beslenmesine olumsuz yansıması sebebiyle bal üretimi büyük ölçüde düştü. Yüksek sıcaklıklar ve ani yağışlar sebebiyle arılar nektarlı bitkilerden faydalanamadı. Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü, arı yetiştiricilerine arı beslenmesine erken başlamalarını tavsiye etti. Havaların yağışlı geçmesi nedeniyle arıcılıkla uğraşan bir kişi, bal veriminin düşük olduğunu ve arıların çoğunun bal katına çıkmadığını belirtti.

26.07.2024 19:48
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Olumsuz hava şartları bal verimini olumsuz etkiledi

ÇANKIRI - Çankırı'da yaz mevsiminde etkili olan olumsuz hava şartları arıların gelişim ve beslenmesine olumsuz yansıması sebebiyle bal üretimi büyük ölçüde düştü.

Bu yıl ülke genelinde olduğu gibi Çankırı'da da bal mevsiminde etkili olan yüksek sıcaklıklar ve ani yağışlar, arıların gelişim ve beslenmesini olumsuz etkiledi. Geçen yıl yaklaşık 450 ton bal üretiminin yapıldığı Çankırı'da, yüksek hava sıcaklığı sebebiyle kovandan ayrılamayan arılar, ani sağanak yağışlar sebebiyle de nektarlı bitkilerden faydalanamadı. Yaşanan durum sebebiyle bal üretimi büyük ölçüde düştü. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, bal ürütecilerine arı beslenmesine daha erken başlamasını tavsiye etti.

"Sıcaklıklar ve ani yağışlar sebebiyle üretimimiz kısmen etkilendi"

Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, "İlimizde yaklaşık 56 bin adet arı kovanı vardır. Geçen seneki değerlere göre, 450 ton bal üretimi yapan bir iliz. Bu sene ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de mevsim normallerinin çok üzerinde bir sıcaklık yaşadık. Bu sıcaklıklar ve ani yağışlar sebebiyle üretimimiz kısmen etkilendi. Arı yetiştiricilerimizi ana arının yenilenmesi konusunda uyarıyoruz. Geçmiş yıllardan farklı olarak bu sene bitki fenolojisinin aşırı sıcaklıklara göre biraz daha erken çiçeklenme dönemi bitmesi sebebiyle arıların beslenmesine erken başlamalarına tavsiye ediyorum. Geçmiş yılara göre çok verimli olmasa da yetiştiricinin çalışmasının kazancını alacak kadar üretim yapmalarını düşünüyoruz. Aşırı yağışlarda ve yüksek sıcaklıklarda arı çalışamıyor. Yetiştiricilerimiz bu üretimi bilinçli olarak yaptıkları sürece özel bir durum olmadığı sürece iklim şartları ne olursa olsun kazanacaklarına inanıyorum" dedi.

"Balın en verimli olduğu dönemde yağmurların yağmasından dolayı iyi bir verim elde edemedik"

Havaların yağışlı geçmesinden dolayı verim elde edemediğini belirten arıcılıkla uğraşan Salih Sağlam, "Bu seneye kadar arılıktan yüzümüzü somurtarak dönmemiştik. Bu sene Haziran ayının yağışlı geçmesi bizi dibe vurdurdu. Bazı kaynaklara göre, bal mevsimi yılda 10-15 gündür. Bu günler içerisinde yağmur yağarsa çiçeklerde ballar yıkanıp toprakla buluşuyor. Dolayısıyla arı da nektar bulamıyor. Balın en verimli olduğu dönemde yağmurların yağmasından dolayı iyi bir verim elde edemedik. Geçtiğimiz senelerde çektiğimiz çitalar doluydu, fakat bu sene arılarımın çoğu bal katına dahi çıkmadı. Dışarıdan bal gelmediği için ana arı yumurta atmadı. Kovanın nüfusu çoğalmadı. Yıldan yıla bizim verimimiz düşüyor. İnşallah bir dahaki seneye verim elde ederiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Olumsuz hava şartları bal verimini olumsuz etkiledi - Son Dakika

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