Olumsuz hava ve akaryakıt fiyatları balık tezgahlarına yansıdı - Son Dakika
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Olumsuz hava ve akaryakıt fiyatları balık tezgahlarına yansıdı

12.03.2022 00:58
Olumsuz hava ve akaryakıt fiyatları balık tezgahlarına yansıdı

Ordu'da günlerdir etkili olan rüzgar ve olumsuz hava şartları ile akaryakıt fiyatları balıkçı teknelerini etkiledi.

Ordu'da günlerdir etkili olan rüzgar ve olumsuz hava şartları ile akaryakıt fiyatları balıkçı teknelerini etkiledi. Balıkçılar, son bir ayda bazı balık fiyatlarında yüzde 50 artış olduğunu söyledi.

Yaklaşık bir haftadır etkili olan rüzgarlı ve soğuk hava balıkçıları da etkiledi. Durum böyle olumca çoğu balıkçı teknesi denize açılamadı, açılanlar ise erkenden dönüş yaptı. Balıkçılar, denizlerdeki avlanmanın düştüğünü, son günlerde akaryakıt fiyatlarındaki yükselmenin de etkisiyle balık fiyatlarında artış olduğunu söyledi. Balıkçılar, son bir ayda bazı balık fiyatlarında yüzde 50 artış olduğunu, insanların balık alımını azalttığını belirtti.

"Son bir ayda yüzde 50 artış oldu"

Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Ali Genç, "Şu anda mazot fiyatları ve giderler birinci sırada yer alıyor. İkincisi ise hava şartlarından dolayı balık fiyatları epey pahalandı. Vatandaşlar soruyorlar ama çoğu almıyor. Hava şartları da burada çok etkili. Şuan istavrit 40, mezgit 50, levrek şuan 100 ama ilerleyen günlerde artar. Somon balıkları 80-90 arasında satılıyor, barbun balığı da 80-100 arasında satılıyor. Bir ay öncesinden hesaplarsak yüzde 50 artış oldu. Biz de zam yapmak istemiyoruz ancak durum bunu gösteriyor. düzelmesi için akaryakıt fiyatlarının düşmesi lazım. Ağların fiyatları da arttı, bunların hepsi birleşince bu durum balık tezgahlarına yansıyor" dedi.

Cafer Çamaş isimli balıkçı da zor satış yaptıklarını belirterek, "Tezgahların durumu iyi değil, zor satış yapıyoruz. Vatandaşlarım alım gücü azaldı. Mazot fiyatları arttığı için denize açılmıyorlar" diye konuştu.

"Akaryakıt fiyatları yüksek, hava şartları da uygun değil, bu da tezgahlardaki fiyatlara yansıyor"

Cesur Kaya isimli balıkçı hava şartları ve akaryakıt fiyatlarından dolayı balık fiyatlarında ciddi bir artış olduğuna dikkat çekerek, "Hava şartları da zaten şuan müsait değil, bu nedenle balıklar fiyatlandı. Zaten sezonun da sonu geldi sayılır. Bu balık sezonu bitince küçük tekneler devreye girecek ve fiyatlar biraz daha artacak. Bu da alıcıya yansıyacak" şeklinde konuştu. - ORDU

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Olumsuz hava ve akaryakıt fiyatları balık tezgahlarına yansıdı - Son Dakika


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