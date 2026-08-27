Ömer Bolat, Şam Fuarı'nda Türk ve Suriyeli İş Dünyasını Buluşturdu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen 63'üncü Şam Uluslararası Fuarı ve Suriye Genel Ticaret Heyeti vesilesiyle Türk ve Suriyeli iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek temaslarda bulundu.

Suriye Genel Ticaret Heyeti ve 63'üncü Şam Uluslararası Fuarı kapsamında 26 Ağustos tarihinde Şam'ı ziyaret eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, program vesilesiyle Suriyeli muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Bolat, ilk olarak Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal El-Şaar ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve iş insanlarının karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik konuların yanı sıra ikili ticaret ilişkileri, bankacılık ve finansal iş birliği ile Suriye'nin yeniden imarı konuları ele alındı.

"40 Türk şirketi ve 200'e yakın katılımcıyla Türk ve Suriye iş dünyasını Şam'da bir araya getirdik"

63'üncü Şam Uluslararası Fuarı Türkiye Milli Katılım Organizasyonu ile eş zamanlı olarak, 25-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda Şam'da Suriye Genel Ticaret Heyeti gerçekleştiriliyor. Heyet kapsamında ihracatçılarımız Suriyeli alıcılarla bir araya geliyor.

Heyete başkanlık eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Genel Ticaret Heyeti programına katılarak açılış konuşmasını gerçekleştirdi. 40 Türk şirketinin ve toplamda 200'e yakın kişinin katılımıyla gerçekleştirilen heyetin Türk ve Suriye iş dünyası arasındaki bağı artırmasını beklediğini ifade eden Bolat, Şam'da gerçekleştirilen program kapsamında Türk iş dünyası temsilcilerinin Suriye'deki kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileriyle bir araya gelerek ticaret ve yatırım imkanlarını değerlendirdiğini belirtti.

Bakan Bolat, gerçekleştirdiği konuşmada Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinin her iki ülkenin de ortak menfaatine olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Suriye'nin ekonomik toparlanması ve yeniden imar sürecine katkı sunmaya devam ettiğini belirten Bolat, Türk iş dünyasının sahip olduğu tecrübe, üretim kapasitesi ve güçlü lojistik imkanlarla bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Bakan Bolat, Suriyeli muhatabı ve Türk-Suriye iş dünyası temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi

26 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen Genel Ticaret Heyeti Açılış Töreni'ni müteakip Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Yatırım ve Kalkınma Ajansı Başkanı Rawad Ramadan ve her iki taraftan iş insanlarının katılımıyla bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantı kapsamında Türkiye-Suriye ticaretinin geliştirilmesi, yatırımların artırılması, gümrük geçişlerinin kolaylaştırılması ve Suriye'nin yeniden imarı başta olmak üzere geniş bir gündem ele alındı.

Bakan Bolat, yuvarlak masa toplantısının ardından Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, gümrük idareleri arasındaki iş birliği ve gümrük kapılarına ilişkin konular ele alındı.

Bakan Bolat 63'üncü Şam Uluslararası Fuarı'nın açılışına katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Genel Ticaret Heyeti programının ardından 26 Ağustos tarihinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Eş-Şara'nın da katılımıyla gerçekleştirilen 63'üncü Şam Uluslararası Fuarı'nın açılış programına katıldı.

Bakan Bolat, fuarın açılışı öncesinde misafir bakanların katılımıyla gerçekleştirilen 'Dünya Şam Ekonomik Forumu'na Doğru' oturumuna katıldı.

Her iki ülkenin resmi makamları, kurum temsilcileri ve iş dünyası delegasyonlarını bir araya getiren fuar, bölgedeki ticari potansiyelin yeniden harekete geçirilmesi ve Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yapıcı bir zeminde ilerletilmesi açısından önemli bir platform teşkil ediyor.

Suriye'nin dünyaya açılan yüzü olarak en üst seviyede önem verilen Şam Uluslararası Fuarı'na 2025 yılında 800'ün üzerinde katılımcı iştirak etti.

Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yeniden canlandırılması ve bölgesel ticari bağların güçlendirilmesi amacıyla 26 Ağustos-4 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen 63. Şam Uluslararası Fuarı'na Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından Türkiye Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştiriliyor.

Bu doğrultuda Türkiye, bu yıl fuara farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların yer aldığı 33 stant ile milli katılım sağlıyor. İnşaat, kimya, gıda, teknoloji, enerji ve endüstri başta olmak üzere birçok sektörden katılımcıyı ağırlayan fuar, yerel ve uluslararası şirketler arasında stratejik ortaklıkların geliştirilmesini amaçlarken dünyanın çeşitli ülkelerinden şirketlerin, yatırımcıların ve karar vericilerin katılımına ev sahipliği yapıyor. Fuar, Ticaret Bakanlığımız tarafından desteklenen fuarlar arasında yer alıyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye'nin köklü tarihi ve kültürel bağların yanı sıra coğrafi yakınlığın getirdiği karşılıklı ticari bağlara ve yüksek iş birliği potansiyeline sahip olduğunu belirterek, iki ülke arasında 2025 yılında 3,7 milyar dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmini 10 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) mekanizmasının kurulması ve Suriye'ye yönelik gümrük kapılarında yürütülen modernleşme ve genişletme çalışmalarıyla birlikte değerlendirildiğinde 63'üncü Şam Uluslararası Fuarı; Türk firmaları açısından Suriye'de marka tanınırlığının artırılması, ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi, yeni müşterilere ulaşılması ve yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi bakımından önemli imkanlar sunuyor.

Bakan Bolat, Şam'daki temaslarının ardından yaptığı değerlendirmede, gerçekleştirilen görüşmelerin Türkiye-Suriye ekonomik ve ticari ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Bakan Bolat Türk stantlarını ziyaret ederek firmalarımızla bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fuarın açılış programının ardından Türkiye'nin milli katılım sağladığı fuar alanındaki Türk stantlarını ziyaret ederek firma temsilcilerinden yürüttükleri çalışmalar ve Suriye pazarına yönelik faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Şam Uluslararası Fuarı'nın Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir platform olduğunu belirten Bakan Bolat, Türk firmalarının Suriye pazarındaki varlığının güçlendirilmesinin iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Bakan Bolat, 63'üncü Şam Uluslararası Fuarı'nın başarılı geçmesi temennisinde bulunarak fuarın Türk ve Suriyeli firmalar arasında yeni ortaklıklara ve verimli iş birliklerine vesile olması temennisini iletti.