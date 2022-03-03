OMÜD Başkanlığı'na Buğra Sükan yeniden seçildi - Son Dakika
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OMÜD Başkanlığı'na Buğra Sükan yeniden seçildi

03.03.2022 14:13
OMÜD Başkanlığı'na Buğra Sükan yeniden seçildi

Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği'nin (OMÜD) 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Sükan, ikinci kez başkan seçildi.

Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği'nin (OMÜD) 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Sükan, ikinci kez başkan seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ambalaj sektörünün ilk meslek kuruluşlarından olan OMÜD Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği'nin genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Genel kurulda Sükan oy birliğiyle yeniden başkan oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OMÜD Başkanı Buğra Sükan, salgın dönemini dernek faaliyetleri açısından en verimli olacak şekilde geçirdiklerini, oluklu mukavva sektörünün sesini daha fazla duyurmak için OMÜD'ü Türkiye'de ve dünyada referans noktası haline getirmekle ilgili çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Sükan, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde yönetim kurulu olarak derneğin temsil oranını daha da artırmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirliğin, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın, döngüsel ekonominin önem kazandığı günümüzde sektörümüzün bu alandaki üstün özelliklerini tüm ilgili taraflara anlatarak oluklu mukavvanın en çok tercih edilen ambalaj çözümü olmasını sağlamak öncelikli hedeflerimiz olacak. Sektörümüzle ilgili dünyada, özellikle Avrupa Oluklu Mukavva Sanayicileri Federasyonu'nda FEFCO yapılan çalışmaları yakından takip edip benimseyerek dernek olarak sektörümüzün gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Ambalaj sektörüne yönelik güncel verileri de aktaran Sükan, "Oluklu mukavva sektörü olarak 2021 yılını yaklaşık olarak yüzde 12 büyüme ile kapattık. Yine geçen sene gerçekleşen toplam rakamlara baktığımızda, üretimin 3 milyon ton ve 5,6 milyar metrekare seviyelerine ulaştığını görüyoruz. Sektörün 2021'deki toplam cirosu ise 30 milyar TL'yi buldu." değerlendirmesinde bulundu.

Sükan, sektör olarak 2021 yılında Türkiye'nin GSMH büyümesinin 3-4 puan üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Oluklu mukavva sektörü olarak şu andaki kurulu kapasitenin yüzde 80'ini kullanarak ihtiyacı karşılıyoruz. Sektördeki yatırımlar artan talebe paralel olarak devam ediyor. 2022 yılında sektörün yaklaşık olarak yüzde 10'luk bir büyüme gerçekleştireceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Türkiye, Mukavva, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi OMÜD Başkanlığı'na Buğra Sükan yeniden seçildi - Son Dakika


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