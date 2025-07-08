Önen Gıda, İSO İkinci 500'de 88. Sıraya Yükseldi

Niyazi Önen Holding bünyesinde faaliyet gösteren Önen Gıda Sanayi AŞ, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında 407 basamak yükselerek 88'inci sıraya yerleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dardanel Önentaş'tan sonra grubun ikinci büyük üretim şirketi konumundaki Önen Gıda, bu yükselişiyle üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliğini artırma hedeflerine yaklaşırken, sağlık ve iyi beslenme odaklı ürünlerle pazardaki konumunu güçlendirdi.

Mr. NO ve Sushida markalarıyla tanınan şirket, sandviç, sushi, soğutulmuş ve dondurulmuş deniz ürünleri gibi alanlarda üretim yapıyor. Katma değerli ürünleriyle öne çıkan Önen Gıda, gelişen tüketici eğilimlerine paralel olarak pratik ürünler geliştirerek yurt içi ve yurt dışı pazarlarda faaliyet gösteriyor.