İzmir'de vefat eden iş insanı Öner Akgerman'ın cenazesi toprağa verildi.
Evinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede 10 Mart'ta hayatını kaybeden Akgerman (84) için Alsancak Hocazade Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
Törene Akgerman'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, iş dünyası temsilcileri de katıldı.
Akgerman'ın oğulları Bülent ve Levent Akgerman cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Cenaze, kılınan namazın ardından Işıkkent Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedildi.
Son Dakika › Ekonomi › Öner Akgerman Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?