Üye Girişi
OPEC+ grubu martta günlük 400 bin varillik üretim artışı planına devam edecek - Son Dakika

OPEC+ grubu martta günlük 400 bin varillik üretim artışı planına devam edecek

02.02.2022 17:06
OPEC+ grubu martta günlük 400 bin varillik üretim artışı planına devam edecek

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC + grubu, günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına mart ayında da devam etme kararı aldı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC + grubu, günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına mart ayında da devam etme kararı aldı.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, piyasa koşullarını değerlendirmek ve mart ayı itibarıyla uygulanacak üretim kesintisi miktarını görüşmek üzere çevirim içi olarak düzenledikleri 25. Bakanlar Toplantısı sona erdi.

OPEC'ten yapılan açıklamada, 18 Temmuz 2021'de düzenlenen 19. Bakanlar Toplantısı'nda alınan günlük petrol üretiminin kademeli artırılmasına ilişkin karara bağlı kalınarak mart ayı için de günlük 400 bin varil üretim artışına gitme kararı alındığı ifade edildi.

Açıklamada, OPEC+ grubunun bir sonraki toplantısının da 2 Mart'ta yapılacağı duyuruldu.

OPEC+ grubu üretim kesintisi anlaşması

Salgın kaynaklı talep düşüşü nedeniyle nisan 2020'de günlük ham petrol üretiminde yaklaşık 10 milyon varillik kesintiye giden grup, talebin toparlanma sürecine girmesiyle söz konusu üretim kesintilerini nisan ayından bu yana belirli aralıklarla hafifletmeye başladı.

OPEC+ grubu, son olarak temmuz ayındaki 19. Bakanlar Toplantısı'nda aldığı karar doğrultusunda ağustos ayından bu yana günlük ham petrol üretimini kademeli olarak her ay 400 bin varil artırdı.

YORUMLAR
500

Suudi Arabistan, Petrol, Mart, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi OPEC+ grubu martta günlük 400 bin varillik üretim artışı planına devam edecek - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
17:08 Mahalleyi ayağa kaldıran gaz kokusunun kaynağı tespit edildi! Kimyasal maddeden geliyormuş!
17:06 Son Dakika: Türk askerlerini Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı! Tezkere, TBMM'de kabul edildi
17:05 İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: Ölüm oranlarındaki azalmada aşının etkisi var
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından teknoloji ürünlerine vergi indirimi geliyor
16:12 Bafetimbi Gomis Galatasaray'a yeniden transfer oluyor!
16:07 Üniversite öğrencisinin cesedi kıyıya vurdu!
16:04 Evini tezekle ısıtıyordu! 1.722 lira gelen elektrik faturası sonrası tek çaresi ineğini satmak
15:57 Taraftarların açtığı pankarta Torrent'den imalı bakış! "Ey ruh neredesin? Bize eski Cim-Bom'u verin"
15:52 Avrupa Konseyi, Osman Kavala'yla ilgili ihlal prosedürü başlattı! Dışişleri'nden jet açıklama!
15:42 Annemizi Saklarken dizisinde bu akşam neler olacak? Handan'ın peri masalı son mu bulacak?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 17:15:24. #1.12#
SON DAKİKA: OPEC+ grubu martta günlük 400 bin varillik üretim artışı planına devam edecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement