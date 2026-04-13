OPEC'in Petrol Üretimi Düşüşte

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın etkisiyle martta önceki aya göre 7 milyon 878 bin varil azalarak 20 milyon 788 bin varile geriledi.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, geçen ay üretimde en büyük düşüş Irak ve Suudi Arabistan'da oldu. Günlük üretim Irak'ta 2 milyon 563 bin varil azalarak 1 milyon 625 bin varile, Suudi Arabistan'da 2 milyon 314 bin varil azalışla 7 milyon 799 bin varile geriledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde günlük petrol üretimi 1 milyon 527 bin varil azalarak 1 milyon 892 bin varile geriledi. Kuveyt'te üretim 1 milyon 369 bin varil düşüşle 1 milyon 213 bin varile inerken, İran'da ise üretim 182 bin varil azalarak 3 milyon 60 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

Bu süreçte Venezuela ve Nijerya'da ise üretimde artış kaydedildi. Venezuela'da günlük üretim 79 bin varil artarak 988 bin varile yükselirken, Nijerya'da günlük üretim 22 bin varil artışla 1 milyon 463 bin varile ulaştı.

Böylece OPEC'in günlük ham petrol üretimi, martta önceki aya göre 7 milyon 878 bin varil azalarak 20 milyon 788 bin varile indi.

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük ham petrol üretimi de aynı dönemde 7 milyon 702 bin varil azalarak 35 milyon 55 bin varil olarak kayıtlara geçti.

OPEC, talep tahminini korudu

OPEC, bu yıl ve gelecek yıla ilişkin küresel petrol talebi artış öngörüsünü değiştirmedi.

Buna göre, talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 1 milyon 380 bin varil artarak 106 milyon 530 bin varile ulaşması bekleniyor.

Talebin, bu yıl OECD dışı ülkelerde günlük 1 milyon 260 bin varil artışla 60 milyon 460 bin varil, OECD ülkelerinde ise günlük 130 bin varil artışla 46 milyon 70 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Gelecek yıl ise küresel talebin bu yıla kıyasla günlük 1 milyon 340 bin varil artarak yaklaşık 107 milyon 870 bin varil olacağı öngörülüyor.