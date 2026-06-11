OPEC'ün Mayıs Petrol Üretimi Düştü

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi, mayısta bir önceki aya göre günlük yaklaşık 180 bin varil geriledi.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, örgütün toplam ham petrol üretimi mayısta günlük yaklaşık 18 milyon 830 bin varil olarak gerçekleşirken geçen ay üretimde en büyük düşüş İran, Libya, Nijerya ve Kongo'da kaydedildi.

İran'ın ham petrol üretimi günlük yaklaşık 546 bin varil azalarak 2 milyon 330 bin varile gerilerken Libya'nın üretimi yaklaşık 5 bin varil düşüşle 1 milyon 300 bin varil oldu.

Nijerya'nın üretimi günlük yaklaşık 2 bin varil azalarak 1 milyon 520 bin varile, Kongo'nun üretimi ise yaklaşık bin varil düşerek 280 bin varile indi.

Bu süreçte, OPEC üyeleri arasında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak ve Venezuela'da üretimde artış kaydedildi. Günlük üretim Suudi Arabistan'da günlük 157 bin varil artışla 6 milyon 912 bin varile ulaşırken BAE'nin üretimi günlük 87 bin varil artışla 2 milyon 110 bin varile, Irak'ın üretimi günlük 75 bin varil artışla 1 milyon 481 bin varile yükseldi. Venezuela'da ise günlük üretim 36 bin varil artışla 1 milyon 72 bin varil oldu.

Küresel petrol talebinin artması bekleniyor

OPEC, bu yıl için küresel petrol talebinin yıllık bazda günlük 1 milyon varil artarak 106 milyon 130 bin varile ulaşacağını öngörüyor.

Bu yıl talep artışının büyük bölümünün OECD dışı ülkelerden gelmesi beklenirken söz konusu ülkelerde talebin günlük yaklaşık 900 bin varil artışla 60 milyon 120 bin varile çıkacağı tahmin edildi. Artışta Çin, diğer Asya ülkeleri ve Hindistan'ın öncü rol üstlenmesi bekleniyor.

OECD ülkelerinde ise petrol talebinin günlük yaklaşık 60 bin varil artarak 46 milyon 10 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

OPEC, 2027'de küresel petrol talebinin günlük yaklaşık 1 milyon 700 bin varil artarak 107 milyon 860 bin varile yükseleceğini öngörüyor.

Bu dönemde OECD dışı ülkelerde talebin günlük 1 milyon 500 bin varil artışla 61 milyon 640 bin varile, OECD ülkelerinde ise yaklaşık 210 bin varil artışla 46 milyon 220 bin varile ulaşması bekleniyor.